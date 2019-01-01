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Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО

Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри похмуру дощову погоду сотні волинян завітали на фестиваль "Волинська Голландія", який проходить поблизу селища Голоби Ковельського району з 30 квітня по 2 травня.

На фестиваль люди приїздять цілими родинами - гуляють серед запашних рядів квітів, фотографуються та просто милуться красою сотень сортів тюльпанів.

До слова, цьогоріч організатори фестивалю фермерське господарство "Лілі Лайн" відкрили торгівельну зону та приготували для гостей багато розваг та сюрпризів.

Зокрема, тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».

Пригощають усіх відомі мережі закладів міста Луцька - смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.

На території фестивалю діють розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.

Організатори заходу у соцмережах попереджають людей про дрес-код – гумові чоботи, парасольки та дощовики.

Раніше, ми повідомляли, як дістатись до фестивалю.
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО

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Теги: фестиваль, Волинська Голландія
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