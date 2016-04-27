«ПриватБанк» можуть ліквідувати, – колишня глава НБУ





Таку заяву зробила колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева, яка зараз живе і працює у Лондоні, повідомляє



Нещодавнє рішення



“У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований”, – сказала Гонтарева в інтерв’ю



За таких обставин ситуація спричинить фінансовий колапс в країні, відзначила екс-очільниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У разі скасування націоналізації держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого він буде визнаний неплатоспроможним.Таку заяву зробила колишня очільниця НБУяка зараз живе і працює у Лондоні, повідомляє Gazeta.ua Нещодавнє рішення київського Окружного адміністративного суду про незаконність націоналізації банку вона назвала повним беззаконням.“У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований”, – сказала Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода , повідомляєЗа таких обставин ситуація спричинить фінансовий колапс в країні, відзначила екс-очільниця.

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