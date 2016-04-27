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«ПриватБанк» можуть ліквідувати, – колишня глава НБУ

«ПриватБанк» можуть ліквідувати, – колишня глава НБУ
У разі скасування націоналізації держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого він буде визнаний неплатоспроможним.

Таку заяву зробила колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева, яка зараз живе і працює у Лондоні, повідомляє Gazeta.ua.

Нещодавнє рішення київського Окружного адміністративного суду про незаконність націоналізації банку вона назвала повним беззаконням.

“У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований”, – сказала Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє

За таких обставин ситуація спричинить фінансовий колапс в країні, відзначила екс-очільниця.

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Теги: Приват банк, ліквідація, НБУ, націоналізація
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