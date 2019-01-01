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Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО
Мешканці села Четвертня Маневицького району Волині проголосували за перехід до Православної Церкви України.

Голосування відбулося у вівторок, 30 квітня, на третій день Великодня, у стінах місцевого Будинку культури, - повідомляє ВолиньUA.

Місцевий Свято-Преображенський храм має давню понад 400-літню історію. Колись Четвертня була містечком, і тут діяв навіть монастир. Однак сільська церква належала до Української православної церкви Московського патріархату.

З отриманням томосу громада села вирішила перейти до ПЦУ. До речі, у сусідніх селах відповідні переходи вже відбулися раніше: у селах Годомичі та Боровичі.

За інформацією веб-ресурсу "Перший", 29 квітня прихильники Московського патріархату організувати збори у сільській церкві. Після служби тамтешній свіщеник о. Серафим оголосив про початок зборів і попросив людей визначитися. Його підтримав благочинний отець. Петро, який прибув на службу. Виступаючи, священнослужителі згадували, що з цього села вийшло у світ аж восьмеро священиків. Люди кажуть про особливу благодать у Четвертні.

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Однак з-поміж присутніх того дня у храмі фактично не було людей, які проти Московського патріарахату. Хоча це питання давно у селі є конфліктним, прихильники незалежної від Москви церкви на збори в храм не прийшли. Віряни провели голосування: за УПЦ МП – 128 людей. Крім того, ще 42 людини подали письмові заяви про свій вибір на користь УПЦ МП.

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Наступного дня, 30 квітня, громада Четвертні провела збори у Будинку культури. Там 257 селян проголосували за перехід в ПЦУ і подали 150 письмових заяв. Таким чином, дві третіх села хоче бачити свій храм під покровом Православної церкви України.

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Місцеві активісти після голосування рушили до хати священика, отця Серафима, щоби попросити його бути разом із більшістю громади і й собі перейти в ПЦУ. Проте того не виявилося вдома.

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО


Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО

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Теги: громада, село, храм, ПЦУ, Четвертня
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Коментарі 3
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Молодці !
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Шкода людей.
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хресто продавцы
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