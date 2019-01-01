«Відзначився один із заїжджих попів»: на Волині прихильники МП сильно побили літніх селян, які охороняли храм





Як стало відомо



За словами місцевих мешканців, після того, як понад дві третини мешканців громади в Четвертні проголосували за перехід до ПЦУ, двоє українців старшого віку вирішили охороняти храм і залишилися на ніч біля дзвіниці, аби фанатики Москви поночі нічого з нього не винесли.



Побоювання прихильників ПЦУ виявились небезпідставними: посеред ночі до храму навідалася група прихильників Московської церкви і спробувала відкрити храм. На брязкіт ключів наспіли літні «охоронці» храму з числа місцевих мешканців, які завадили фанатикам Москви вчинити мародерство.



Нерівна сутичка закінчилася жорстоким побиттям літніх людей, які в результаті інциденту потрапили до лікарні. Із їхніх слів, особливою жорстокістю відзначився один із заїжджих попів, який родом із Четвертні, хоча зараз має власну парафію Московського патріархату на Ратнівщині.



На місце інциденту викликали правоохоронців, які наразі вирішують питання щодо внесення відповідних відомостей про скоєння злочину до ЄРДР.



Найімовірніше, до з’ясування всіх обставин інциденту історичний храм у Четвертні опечатають.



Нагадаємо, нещодавно церковна громада села

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихильники Московського патріархату жорстоко побили під храмом у селі Четвертня Маневицького району Волині двох прихильників переходу до Православної церкви України, які намагалися не дати фанатикам Москви під покровом ночі винести з церкви цінності та реліквії.Як стало відомо «ВолиньUA» , інцидент трапився цієї ночі, 1 травня 2019 року, на церковному подвір’ї храму у Четвертні.За словами місцевих мешканців, після того, як понад дві третини мешканців громади в Четвертні проголосували за перехід до ПЦУ, двоє українців старшого віку вирішили охороняти храм і залишилися на ніч біля дзвіниці, аби фанатики Москви поночі нічого з нього не винесли.Побоювання прихильників ПЦУ виявились небезпідставними: посеред ночі до храму навідалася група прихильників Московської церкви і спробувала відкрити храм. На брязкіт ключів наспіли літні «охоронці» храму з числа місцевих мешканців, які завадили фанатикам Москви вчинити мародерство.Нерівна сутичка закінчилася жорстоким побиттям літніх людей, які в результаті інциденту потрапили до лікарні. Із їхніх слів, особливою жорстокістю відзначився один із заїжджих попів, який родом із Четвертні, хоча зараз має власну парафію Московського патріархату на Ратнівщині.На місце інциденту викликали правоохоронців, які наразі вирішують питання щодо внесення відповідних відомостей про скоєння злочину до ЄРДР.Найімовірніше, до з’ясування всіх обставин інциденту історичний храм у Четвертні опечатають.Нагадаємо, нещодавно церковна громада села проголосувала за перехід ло Православної церкви України . Тоді перехід підтримали дві третини села, а саме 257 селян проголосували "за" на зборах, а ще 150 подали письмові заяви. Таким чином, дві третіх села хоче бачити свій храм під покровом Православної церкви України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію