З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО





Після того, як громада села Четвертня проголосувала за перехід у ПЦУ і більшість селян висловилася проти Московського патріархату, вночі під храмом сталася бійка, - повідомляє



Прихильники УПЦ МП побили 64-річного Миколу Підвального і 70-річного Василя Довгана, які є членами ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері вирішили пройтися до храму глянути, чи все там в порядку.



За словами старости села Ольги Махновець, про те, що біля сільської церкви б’ють людей і чути крики, о 00.30 год. їй повідомила телефоном односельчанка.



«Ми прибігли до церкви, побачили там групу людей, чоловік зо 30-ть. До мене тут же кинувся один чоловік з погрозами. Усі кричали. Там же, у натовпі під церквою, я побачила двох чоловіків, Миколу Підвального і Василя Довгана, уже побитих, з синяками. Як на мене, то все схоже на провокацію, бо всі події знімали неповнолітні на камери. На запитання, нащо вони це роблять, діти відповіли, що їм так сказали батьки, щоб викласти потім в Інтернет. Батюшка викликав поліцію. Прихильники Московського патріархату запевняють, що хтось хотів напасти на нібито їхнє майно. Хоч ці чоловіки не зривали замків, не чіпали дверей, вони просто сиділи на лавці під дзвіницею», - зазначає Ольга Махновець.



Василь Довган та Микола Підвальний наразі перебувають у лікарні в Маневичах.



Як розповіла дружина Миколи Підвального Степанія Підвальна, її чоловікові стало зле, коли він повернувся вночі додому. Крутилася голова і боліли ребра, тому вони звернулися до лікарів.



«Того дня у нас були збори в селі. Пройшли вони спокійно, культурно. Громада зібралася і висловилася за перехід в ПЦУ. Мій чоловік дуже переймався церквою. Він входив в ініціативну групу за перехід в ПЦУ, ходив збирав підписи. Увечері був неспокійний, переживав, чи не станеться чого. Сказав, що вийшов покурити, а сам, очевидно, пішов до Василя Довгана. Той теж входив до цієї групи. Удвох вони вирішили пройтися увечері біля церкви, подивитися, чи не виносять чого з храму, бо ж різне вже чули із інших сіл. От і пішли. Зайшли ззаду через хвіртку, сіли на лавці під дзвіницею і говорили тихенько. Аж тут у ворота заходять люди. В основному – родичі і батьки інших батюшок Московського патріархату (з нашого села кілька людей є священиками МП). Ці два старички сидять, а ті їх стали бити», - каже Степанія Підвальна.



Із ситуацією розбираються правоохоронці.



Відео з місця інциденту у редакцію надіслали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Маневиччині жорстоко побили двоє людей . Причиною стали церковні розборки.Після того, як громада села Четвертня проголосувала за перехід у ПЦУ і більшість селян висловилася проти Московського патріархату, вночі під храмом сталася бійка, - повідомляє "Перший" Прихильники УПЦ МП побили 64-річногоі 70-річного, які є членами ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері вирішили пройтися до храму глянути, чи все там в порядку.За словами старости села, про те, що біля сільської церкви б’ють людей і чути крики, о 00.30 год. їй повідомила телефоном односельчанка.«Ми прибігли до церкви, побачили там групу людей, чоловік зо 30-ть. До мене тут же кинувся один чоловік з погрозами. Усі кричали. Там же, у натовпі під церквою, я побачила двох чоловіків, Миколу Підвального і Василя Довгана, уже побитих, з синяками. Як на мене, то все схоже на провокацію, бо всі події знімали неповнолітні на камери. На запитання, нащо вони це роблять, діти відповіли, що їм так сказали батьки, щоб викласти потім в Інтернет. Батюшка викликав поліцію. Прихильники Московського патріархату запевняють, що хтось хотів напасти на нібито їхнє майно. Хоч ці чоловіки не зривали замків, не чіпали дверей, вони просто сиділи на лавці під дзвіницею», - зазначає Ольга Махновець.Василь Довган та Микола Підвальний наразі перебувають у лікарні в Маневичах.Як розповіла дружина Миколи Підвального, її чоловікові стало зле, коли він повернувся вночі додому. Крутилася голова і боліли ребра, тому вони звернулися до лікарів.«Того дня у нас були збори в селі. Пройшли вони спокійно, культурно. Громада зібралася і висловилася за перехід в ПЦУ. Мій чоловік дуже переймався церквою. Він входив в ініціативну групу за перехід в ПЦУ, ходив збирав підписи. Увечері був неспокійний, переживав, чи не станеться чого. Сказав, що вийшов покурити, а сам, очевидно, пішов до Василя Довгана. Той теж входив до цієї групи. Удвох вони вирішили пройтися увечері біля церкви, подивитися, чи не виносять чого з храму, бо ж різне вже чули із інших сіл. От і пішли. Зайшли ззаду через хвіртку, сіли на лавці під дзвіницею і говорили тихенько. Аж тут у ворота заходять люди. В основному – родичі і батьки інших батюшок Московського патріархату (з нашого села кілька людей є священиками МП). Ці два старички сидять, а ті їх стали бити», - каже Степанія Підвальна.Із ситуацією розбираються правоохоронці.Відео з місця інциденту у редакцію надіслали читачі

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