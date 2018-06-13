На Волині у лотерею виграли мільйон

Народженням нового мільйонера відзначився розіграш 1029-го тиражу «Лото-Забава», що відбувся 28 квітня 2019 року. Гравець закреслив три горизонталі з однією пільговою підковкою та виграв 1 000 000 гривень у рамках «Великої гри».Про це повідомляє прес-служба «М.С.Л.».Виграшний білет №0326063 був куплений на фірмовому острівку «М.С.Л.», що знаходиться у магазині за адресою: м.Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 12.Переможець став 327-м щасливчиком на лічильнику «Фабрики мільйонерів» і п'ятнадцятим у цьому році.