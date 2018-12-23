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На Волині після дискотеки помер 24-річний хлопець

На Волині після дискотеки помер 24-річний хлопець
Правоохоронці встановлюють обставини смерті 24-річного жителя села Губин Перший Горохівського району.

Вранці у понеділок, 29 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що під час проведення реанімаційних заходів у кареті “швидкої” раптово помер чоловік. Про це 12 каналу повідомили у прес-службі Нацполіції Волині.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. З метою остаточного встановлення часу та причини смерті тіло напрвили на проведення судово-медичної експертизи.

Встановлено, що вранці за допомогою до медиків звернулися рідні молодого чоловіка і викликали “швидку”.

Поліцейські також встановили коло осіб, з якими він спілкувався напередодні.

“В інтернеті з’явилася інформація, що мертвого хлопця начебто викинули на дорозі, а наступного дня його тіло знайшли. Ця інформація не відповідає дійсності. Хлопець був на дискотеці. Звідти його забрали рідні. Вранці вкликали “швидку”, – пояснили у поліції.

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Теги: смерть, хлопець, дискотека
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