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Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО

Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Сьогодні, 2 травня, тигреняті Тріші, котре давно вже стало улюбленцем лучан і гостей міста, виповнився 1 рік.

Директор комунального підприємства «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко розповіла, що це перше поповнення тигрів у звіринці. Батьки пухнастика, амурські тигри Тамерлан та Аіда, приїхали до Луцька чотири роки тому на утримання із зоопарку у Києві. Назвали тигреня на честь його бабусі.

У 2 місяці Тріша важила 5,5 кілограмів, а нині - понад 80 кілограмів. Тигреня дуже полюбляє м'ясо, зокрема, кроликів, перепілок, телятину, курятину.
Тріша у 2 місяці разом з Людмилою Денисенко
Тріша у 2 місяці разом з Людмилою Денисенко

"Вона пам'ятає всіх, хто її годував. Колись хтось заходить у вольєр, то і фиркає, і лащиться. Але, звичайно, зайти до неї у вольєр вже не так просто, вона стала небезпечною, інстинкти беруть своє", - зауважила Людмила Денисенко.

Із батьками Тріша так і не подружилася. Усе через те, що тигри - одинаки, а не живуть прайдами, як леви, каже директор звіринцю. Тож нині дорослих тигрів і Трішу вигулюють почергово.

"Вона дуже добре знає, що таке вулиця. Вже вперше гуляла у нас взимку. Любить купатися, гратися м'якими іграшками і м'ячиками. Ще має задатки кішки. Сьогодні їй давали червону рибу і м'яч, то вона обрала друге. Досить хороша дитинка", - поділилася Денисенко.

Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО



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Теги: зоопарк, Луцьк, Людмила Денисенко, Тріша, вибір редактора
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