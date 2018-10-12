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Вантажний поїзд відрізав ногу жінці з Волині

Вантажний поїзд відрізав ногу жінці з Волині
Вантажний поїзд сполученням «Здолбунів – Ковель» переїхав ногу жінці, яка перебувала на коліях. У результаті наїзду жінці відтяло третину правої гомілки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що подія трапилася ще у ніч на 22 квітня. Потяг рухався у напрямку Ковеля. Машиніст помітив, що на коліях перебуває людина і спробував здійснити екстрене гальмування, утім не встиг.

Постраждалій – 33 роки, вона мешкає у місті Рожище.

У поліції розпочали кримінальне провадження.



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Теги: Волинь, поїзд, нога
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