Вантажний поїзд відрізав ногу жінці з Волині
Сьогодні, 17:22
Вантажний поїзд сполученням «Здолбунів – Ковель» переїхав ногу жінці, яка перебувала на коліях. У результаті наїзду жінці відтяло третину правої гомілки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що подія трапилася ще у ніч на 22 квітня. Потяг рухався у напрямку Ковеля. Машиніст помітив, що на коліях перебуває людина і спробував здійснити екстрене гальмування, утім не встиг.
Постраждалій – 33 роки, вона мешкає у місті Рожище.
У поліції розпочали кримінальне провадження.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що подія трапилася ще у ніч на 22 квітня. Потяг рухався у напрямку Ковеля. Машиніст помітив, що на коліях перебуває людина і спробував здійснити екстрене гальмування, утім не встиг.
Постраждалій – 33 роки, вона мешкає у місті Рожище.
У поліції розпочали кримінальне провадження.
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