Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини
Сьогодні, 13:40
Померла онкохвора п'ятнадцятирічна Яна Сорочук зі Старовижівського району, яка дуже довго боролась за життя.
Про це написала Роксолана Несторук у групі-facebook "Медицина Луцьк". Інформацію підтвердили у Благодійному фонді "СТОПРАК", який допомагав з придбанням медпрепаратів для дівчини.
"Друзі... Яни з нами більше нема, Яна стала ангелом. Співчуття рідним... Моліться за упокій її душі. Бабусі будуть потрібні кошти, щоб поховати онуку... Допоможіть, будь ласка", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що в 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.
Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії.
Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):
097 949 37 57
5168 7427 0876 8811
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це написала Роксолана Несторук у групі-facebook "Медицина Луцьк". Інформацію підтвердили у Благодійному фонді "СТОПРАК", який допомагав з придбанням медпрепаратів для дівчини.
"Друзі... Яни з нами більше нема, Яна стала ангелом. Співчуття рідним... Моліться за упокій її душі. Бабусі будуть потрібні кошти, щоб поховати онуку... Допоможіть, будь ласка", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що в 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.
Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії.
Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):
097 949 37 57
5168 7427 0876 8811
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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