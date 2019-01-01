Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини

Яна Сорочук зі Старовижівського району, яка



Про це написала Роксолана Несторук у групі-facebook "Медицина Луцьк". Інформацію підтвердили у Благодійному фонді "СТОПРАК", який допомагав з придбанням медпрепаратів для дівчини.



"Друзі... Яни з нами більше нема, Яна стала ангелом. Співчуття рідним... Моліться за упокій її душі. Бабусі будуть потрібні кошти, щоб поховати онуку... Допоможіть, будь ласка", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що в 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.



Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії.



Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):



097 949 37 57

5168 7427 0876 8811



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.





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