Батьки хлопця, який помер після дискотеки на Волині, знають, хто наніс смертельні удари. ВІДЕО

після дискотеки помер 24-річний Микола Кривчук із села Губин Перший Горохівського району. Травмованого хлопця із дискотеки забрав брат. Припускають, що уночі біля сільського клубу сталася бійка, від наслідків якої хлопець і помер.



Батьки ж Миколи Кривчука запевняють, що є свідки, які знають, хто наніс удари, які виявилися смертельними, утім, усі бояться говорити. Про це йдеться у сюжеті



Мама загиблого Зоя Кривчук, розповіла, що на Великдень син не хотів іти до клубу, наполягли друзі. А у клубі він заступився за товариша і його побили. За версією батьків хлопця, виникла суперечка з парубками з Сенкевичівки.



«Заступився за одного хлопця, та й получив сам», - каже Зоя Кривчук. Після сутички Миколі стало зле. З дискотеки його привіз брат.



«Дуже плакав. Знаєте, як то болить… Дуже боліла голова і дуже стогнав. Вухом і носом аж кров пішла. Ми бачили, що все лице ціле. Ми не могли подумати, що черепа розбив і тріщина пішла. Стався крововилив в мозок. В легенях рідина набралася і все, не врятували», - розповіла мама хлопця.



На ранок викликали швидку. Утім, лікарі констатували смерть.

Хлопцеві було 24 роки. Він жив у Луцьку і невдовзі хотів одружитися.



За словами матері хлопця, були свідки, які бачили, хто наніс синові смертельні травми.



«Всі бояться. Ми навіть самі знаємо, хто. Цілий Горохів гуде. Він сам зі Сенкевичівки. Його звати Артур», - каже мати загиблого.



Чоловік, на якого вказують батьки, Артур Кліментович запевняє, що у нього не було конфлікту із померлим.



«Я просто привіз знайомих, які мене попросили підвезти їх в сусіднє село до клубу. Не зчіплявся з ним в клубі ніяк. Я його не знаю і не бачив, чого мені було з ним зчіплятися… Не бив його ніхто», - каже чоловік.



Батько загиблого Віталій Михальчук же теж запевняє, що є свідки, але всі бояться говорити.



«Це вже шостий потерпілий від його рук, то ясно, що всі бояться», - каже чоловік. Мама ж додає, що родина має підозри, що в поліції чоловіка «прикривають».







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