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У Луцьку обірвався ліфт – травмувалась жінка. ВІДЕО

У Луцьку обірвався ліфт – травмувалась жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 3 травня, у Луцьку на вулиці Індустріальній, 6 обірвався ліфт. Внаслідок падіння ліфта травмувалася жінка.

Про це Суспільному розповів завідувач обласного Центру екстреної допомоги Андрій Абрамов.

"Постраждала дівчина, 21 рік. Перелом шийки стегна".

На місце події виїхали рятувальники, їх допомога не знадобилася, - розповів Суспільному речник відомства Володимир Нестеров.

"До нас надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, вони першими вирушили на місце події, на Індустріальну, 6. І нам від них надійшла інформація про те, що у цьому будинку обірвався ліфт. Одразу була направлена спеціальна машина аварійно-рятувального відділення, однак були повернуті в розташування частини так як медики повідомили, що нашої допомоги і залучення наших служб не потрібно".



Зображення - ілюстративне

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Теги: ліфт, Луцьк, медики, рятувальники
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