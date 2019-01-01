У Луцьку обірвався ліфт – травмувалась жінка. ВІДЕО





Про це Андрій Абрамов.



"Постраждала дівчина, 21 рік. Перелом шийки стегна".



На місце події виїхали рятувальники, їх допомога не знадобилася, - розповів Суспільному речник відомства Володимир Нестеров.



"До нас надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, вони першими вирушили на місце події, на Індустріальну, 6. І нам від них надійшла інформація про те, що у цьому будинку обірвався ліфт. Одразу була направлена спеціальна машина аварійно-рятувального відділення, однак були повернуті в розташування частини так як медики повідомили, що нашої допомоги і залучення наших служб не потрібно".







Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 травня, у Луцьку на вулиці Індустріальній, 6 обірвався ліфт. Внаслідок падіння ліфта травмувалася жінка.Про це Суспільному розповів завідувач обласного Центру екстреної допомоги"Постраждала дівчина, 21 рік. Перелом шийки стегна".На місце події виїхали рятувальники, їх допомога не знадобилася, - розповів Суспільному речник відомства"До нас надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, вони першими вирушили на місце події, на Індустріальну, 6. І нам від них надійшла інформація про те, що у цьому будинку обірвався ліфт. Одразу була направлена спеціальна машина аварійно-рятувального відділення, однак були повернуті в розташування частини так як медики повідомили, що нашої допомоги і залучення наших служб не потрібно".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію