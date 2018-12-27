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Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон

Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон
7-го травня циклон з дивнуватим ім'ям Xerxes принесе в Україну нову порцію дощів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у західних областях опади місцями будуть сильними.

"Також усі будуть здивовані", - написала синоптик.

Більше того, навіть подекуди в прикарпатських районах можливий мокрий сніг.

У східній частині України втримається суха сонячна погода.

Температура повітря продемонструє неймовірний контраст.

На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного.
На Сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший.

У Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром - парасолі, взуття, високі коміри.

Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.

Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17-ти.

"Словом, корвалоли, нурофени та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік.

Це ще в нас снігу не було, як у Франції, Німеччині, Хорватії, Італії, Австрії і не лише. Тобто є ймовірність, але все ж локація - ближче до гірських районів.

Хто поїхав у Карпати нюхати полонинські квіточки, не завадив би пуховик та лижні черевики. Теплого усім, не зважаючи на градуси, тижня", - написала Діденко.

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Теги: погода, Налатка Діденко, синоптик, циклон
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