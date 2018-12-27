Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон

7-го травня циклон з дивнуватим ім'ям Xerxes принесе в Україну нову порцію дощів.Про це повідомляє синоптикЗа її словами, у західних областях опади місцями будуть сильними."Також усі будуть здивовані", - написала синоптик.Більше того, навіть подекуди в прикарпатських районах можливий мокрий сніг.У східній частині України втримається суха сонячна погода.Температура повітря продемонструє неймовірний контраст.На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного.На Сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший.У Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром - парасолі, взуття, високі коміри.Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17-ти."Словом, корвалоли, нурофени та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік.Це ще в нас снігу не було, як у Франції, Німеччині, Хорватії, Італії, Австрії і не лише. Тобто є ймовірність, але все ж локація - ближче до гірських районів.Хто поїхав у Карпати нюхати полонинські квіточки, не завадив би пуховик та лижні черевики. Теплого усім, не зважаючи на градуси, тижня", - написала Діденко.