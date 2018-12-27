Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон
Сьогодні, 12:21
7-го травня циклон з дивнуватим ім'ям Xerxes принесе в Україну нову порцію дощів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у західних областях опади місцями будуть сильними.
"Також усі будуть здивовані", - написала синоптик.
Більше того, навіть подекуди в прикарпатських районах можливий мокрий сніг.
У східній частині України втримається суха сонячна погода.
Температура повітря продемонструє неймовірний контраст.
На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.
Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного.
На Сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший.
У Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром - парасолі, взуття, високі коміри.
Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.
Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17-ти.
"Словом, корвалоли, нурофени та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік.
Це ще в нас снігу не було, як у Франції, Німеччині, Хорватії, Італії, Австрії і не лише. Тобто є ймовірність, але все ж локація - ближче до гірських районів.
Хто поїхав у Карпати нюхати полонинські квіточки, не завадив би пуховик та лижні черевики. Теплого усім, не зважаючи на градуси, тижня", - написала Діденко.
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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у західних областях опади місцями будуть сильними.
"Також усі будуть здивовані", - написала синоптик.
Більше того, навіть подекуди в прикарпатських районах можливий мокрий сніг.
У східній частині України втримається суха сонячна погода.
Температура повітря продемонструє неймовірний контраст.
На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.
Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного.
На Сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший.
У Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром - парасолі, взуття, високі коміри.
Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.
Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17-ти.
"Словом, корвалоли, нурофени та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік.
Це ще в нас снігу не було, як у Франції, Німеччині, Хорватії, Італії, Австрії і не лише. Тобто є ймовірність, але все ж локація - ближче до гірських районів.
Хто поїхав у Карпати нюхати полонинські квіточки, не завадив би пуховик та лижні черевики. Теплого усім, не зважаючи на градуси, тижня", - написала Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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