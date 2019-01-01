Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО

Очільник поліції Волині Петро Шпига

Заступник очільника поліції Волині Наталія Пасічник

Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук

Очільник поліції Волині Петро Шпига

У луцькій церкві Великомученикавідбулося перше архієрейське Богослужіння у юрисдикції Православної Церкви України.З самого ранку у понеділок, 6 травня, у храмі при Головному управлінні Національної поліції у Волинській області зібралися парафіяни на службу, яку приурочили до престольного свята.Не зважаючи на складні погодні умови, до маленької церкви прийшло чимало людей. Декотрі стояли на вулиці, тримаючи в одній руці парасольку, іншою хрестилися, ті ж, кому вдалося потрапити всередину, стали свідками таїнства служби, яку очолив митрополит Луцький і ВолинськийНастоятель парафії священиквлучно зазначив, що храм покровителя військових та патрона усіх воїнів Юрія Переможця символічно розташований на території поліцейської установи, то ж правоохоронці мають благо відвідувати святиню щодня, а не чекати неділі, щоб завітати на службу.Серед присутніх у храмі – головний поліцейський Волині, його заступниця, заступник голови Волинської ОДА, командир військової частини 1141 Національної гвардії Українита інші.