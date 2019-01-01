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Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО

Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
У луцькій церкві Великомученика Юрія Переможця відбулося перше архієрейське Богослужіння у юрисдикції Православної Церкви України.

З самого ранку у понеділок, 6 травня, у храмі при Головному управлінні Національної поліції у Волинській області зібралися парафіяни на службу, яку приурочили до престольного свята.

Не зважаючи на складні погодні умови, до маленької церкви прийшло чимало людей. Декотрі стояли на вулиці, тримаючи в одній руці парасольку, іншою хрестилися, ті ж, кому вдалося потрапити всередину, стали свідками таїнства служби, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Настоятель парафії священик Сергій Лівончук влучно зазначив, що храм покровителя військових та патрона усіх воїнів Юрія Переможця символічно розташований на території поліцейської установи, то ж правоохоронці мають благо відвідувати святиню щодня, а не чекати неділі, щоб завітати на службу.

Серед присутніх у храмі – головний поліцейський Волині Петро Шпига, його заступниця Наталія Пасічник, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук, командир військової частини 1141 Національної гвардії України Василь Гуртовський та інші.

Очільник поліції Волині Петро Шпига
Очільник поліції Волині Петро Шпига
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Заступник очільника поліції Волині Наталія Пасічник
Заступник очільника поліції Волині Наталія Пасічник
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Очільник поліції Волині Петро Шпига
Очільник поліції Волині Петро Шпига
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО


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Теги: Храм, Церква, Михаїл, ПЦУ, празник, Луцьк
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