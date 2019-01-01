Депутат вимагає у правоохоронців розслідувати жорстоке побиття людей під церквою на Волині
Сьогодні, 13:05
Перший заступник голови Волинської обласної ради, депутат Олександр Пирожик підготував звернення до правоохоронців через ситуацію з побиттям двох людей побиття людей біля храму у селі Четвертня Маневицького району.
Про це Олександр Пирожик написав на своїй сторінці у Facebook.
Олександр Пирожик розповів, що у Провідну неділю 5 травня він побував у селі Четвертня. Поспілкувавшись із представниками громади, яких на кладовищі зібралося декілька сотень, впевнився в тому, що справу про жорстоке побиття людей поблизу храму в Четвертні необхідно брати під особливий контроль. Тож вирішив скерувати депутатське звернення начальнику ГУ НП у Волинській області Петру Шпизі та прокурору Волинської області Віктору Швидкому.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).
За словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів, на лікуванні в яких на сьогодні й перебувають.
У зверненні Пирожик запевняє, що мешканців села Четвертня непокоїть той факт, що, на їхню думку, розслідування інциденту відбувається дуже мляво, ряд важливих свідків у цій справі досі не опитані, свідчення відбирають вибірково.
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Як вважають місцеві мешканці, на районному рівні комусь вигідно применшити масштаби та реальні наслідки злочинних діянь, звести все до дрібного локального непорозуміння, а не злочину проти особи (двох осіб), вчиненого групою осіб.
Пирожик переконує, що до нього із відповідною заявою звернулася дружина одного з потерпілих Степанія Підвальна. Її чоловік наразі перебуває на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні.
«Зі слів заявниці чітко вбачається, що факт побиття містить ознаки не лише групових злочинних діянь (одні тримали за руки, інші били), а й множинності та повторюваності (коли чоловік вирвався, його наздогнали і продовжували бити ногами, аж до втрати свідомості). Особливо вражає те, що, зі слів потерпілого, нападники припинили побиття тільки після того, як хтось вигукнув: «Хватить, він вже готовий»…
Окрім того, на мій погляд, потребують окремої перевірки викладені в заяві відомості про те, що в потерпілого виявлені множинні травми (переломи ребер, травми колінного суглобу, забиття грудини та черевної порожнини, через що потерпілий не може повноцінно їсти). Тим часом, зі слів заявниці, маневицькі правоохоронці чомусь розслідують лише версію за фактом нанесення потерпілим усього-на-всього лише легких тілесних ушкоджень», - йдеться у зверненні Пирожика.
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Більше того, за його інформацією, на стаціонарному лікуванні в Маневицькій ЦРЛ із різного роду травмами внаслідок описаного вище інциденту перебуває також інший потерпілий – 70-річний Василь Довган.
Тож Пирожик просить правоохоронців здійснити перевірку відомостей, викладених у заяві дружини потерпілого та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення повного, всебічного, об’єктивного і неупередженого розслідування всіх обставин справи, належного опитування свідків інциденту, встановлення реального ступеня завданих потерпілим травм та наслідків побиття, здійснення необхідного юридичного супроводу ходу розслідування органами прокуратури.
Про хід розслідування, вжиті заходи та процесуальні дії, їх результати та висновки у цій справі він просить належними чином інформувати його та заявників, представників потерпілої сторони. Більше того, Пирожик просить Шпигу і Швидкого взяти хід розслідування у цій справі під особистий контроль.
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Про це Олександр Пирожик написав на своїй сторінці у Facebook.
Олександр Пирожик розповів, що у Провідну неділю 5 травня він побував у селі Четвертня. Поспілкувавшись із представниками громади, яких на кладовищі зібралося декілька сотень, впевнився в тому, що справу про жорстоке побиття людей поблизу храму в Четвертні необхідно брати під особливий контроль. Тож вирішив скерувати депутатське звернення начальнику ГУ НП у Волинській області Петру Шпизі та прокурору Волинської області Віктору Швидкому.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).
За словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів, на лікуванні в яких на сьогодні й перебувають.
У зверненні Пирожик запевняє, що мешканців села Четвертня непокоїть той факт, що, на їхню думку, розслідування інциденту відбувається дуже мляво, ряд важливих свідків у цій справі досі не опитані, свідчення відбирають вибірково.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
Як вважають місцеві мешканці, на районному рівні комусь вигідно применшити масштаби та реальні наслідки злочинних діянь, звести все до дрібного локального непорозуміння, а не злочину проти особи (двох осіб), вчиненого групою осіб.
Пирожик переконує, що до нього із відповідною заявою звернулася дружина одного з потерпілих Степанія Підвальна. Її чоловік наразі перебуває на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні.
«Зі слів заявниці чітко вбачається, що факт побиття містить ознаки не лише групових злочинних діянь (одні тримали за руки, інші били), а й множинності та повторюваності (коли чоловік вирвався, його наздогнали і продовжували бити ногами, аж до втрати свідомості). Особливо вражає те, що, зі слів потерпілого, нападники припинили побиття тільки після того, як хтось вигукнув: «Хватить, він вже готовий»…
Окрім того, на мій погляд, потребують окремої перевірки викладені в заяві відомості про те, що в потерпілого виявлені множинні травми (переломи ребер, травми колінного суглобу, забиття грудини та черевної порожнини, через що потерпілий не може повноцінно їсти). Тим часом, зі слів заявниці, маневицькі правоохоронці чомусь розслідують лише версію за фактом нанесення потерпілим усього-на-всього лише легких тілесних ушкоджень», - йдеться у зверненні Пирожика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату
Більше того, за його інформацією, на стаціонарному лікуванні в Маневицькій ЦРЛ із різного роду травмами внаслідок описаного вище інциденту перебуває також інший потерпілий – 70-річний Василь Довган.
Тож Пирожик просить правоохоронців здійснити перевірку відомостей, викладених у заяві дружини потерпілого та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення повного, всебічного, об’єктивного і неупередженого розслідування всіх обставин справи, належного опитування свідків інциденту, встановлення реального ступеня завданих потерпілим травм та наслідків побиття, здійснення необхідного юридичного супроводу ходу розслідування органами прокуратури.
Про хід розслідування, вжиті заходи та процесуальні дії, їх результати та висновки у цій справі він просить належними чином інформувати його та заявників, представників потерпілої сторони. Більше того, Пирожик просить Шпигу і Швидкого взяти хід розслідування у цій справі під особистий контроль.
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