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«Волиньобленерго» уже відремонтувало частину техніки, яка згоріла у будинках на Вересневому

«Волиньобленерго» уже відремонтувало частину техніки, яка згоріла у будинках на Вересневому
Після того, як у п’ятницю, 3 травня, в районі Вересневого ліквідували аварійну ситуацію, усі будинки відразу були забезпечені електропостачанням.

Про це розповіли у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго».

Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в мікрорайоні Вересневе понад сотня будинків залишились без електропостачання. Сталось це одночасно через перепад напруги.

Виявилося, що техніка постраждала не у всіх будинках. Не зазнали пошкоджень побутові прилади у тих будинках, де стоять запобіжники радянських часів.

"Щодо характеру пошкоджень, то переважно вийшли з ладу тюнери і роутери. Незначною мірою мікрохвильовки, телевізори і холодильники. На сьогодні майже вся техніка перебуває в ремонті, виконані роботи в декількох будинках, які потребували перекомутацій електропроводки. Першу партію відремонтованої побутової техніки уже завтра повернуть споживачам", - йдеться у повідомлені.

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Теги: техніка, ремонт, «Волиньобленерго», аварія, електроенергія, Луцьк, Вересневе
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