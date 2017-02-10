«Волиньобленерго» уже відремонтувало частину техніки, яка згоріла у будинках на Вересневому





Про це розповіли у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго».



Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня



Виявилося, що техніка постраждала не у всіх будинках. Не зазнали пошкоджень побутові прилади у тих будинках, де стоять запобіжники радянських часів.



"Щодо характеру пошкоджень, то переважно вийшли з ладу тюнери і роутери. Незначною мірою мікрохвильовки, телевізори і холодильники. На сьогодні майже вся техніка перебуває в ремонті, виконані роботи в декількох будинках, які потребували перекомутацій електропроводки. Першу партію відремонтованої побутової техніки уже завтра повернуть споживачам", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як у п’ятницю, 3 травня, в районі Вересневого ліквідували аварійну ситуацію, усі будинки відразу були забезпечені електропостачанням.Про це розповіли у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго».Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в мікрорайоні Вересневе понад сотня будинків залишились без електропостачання . Сталось це одночасно через перепад напруги.Виявилося, що техніка постраждала не у всіх будинках. Не зазнали пошкоджень побутові прилади у тих будинках, де стоять запобіжники радянських часів."Щодо характеру пошкоджень, то переважно вийшли з ладу тюнери і роутери. Незначною мірою мікрохвильовки, телевізори і холодильники. На сьогодні майже вся техніка перебуває в ремонті, виконані роботи в декількох будинках, які потребували перекомутацій електропроводки. Першу партію відремонтованої побутової техніки уже завтра повернуть споживачам", - йдеться у повідомлені.

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