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Найбільш затребувані професії в Україні: на кого вчитись, аби мати роботу. ВІДЕО

Найбільш затребувані професії в Україні: на кого вчитись, аби мати роботу. ВІДЕО
Юристи, менеджери, філологи – щороку українські виші випускають десятки тисяч таких фахівців.

Але після завершення вишу – вони перші в чергу у центри зайнятості, тому що їхня спеціальність не затребувана на ринку праці, - пишуть Факти.

Юридичні та філологічні факультети торік отримали приблизно по 70 тис. заяв. Попри те, що їх випускники ризикують згодом стати безробітними. Служба зайнятості восьмистам правникам пропонує 1 вакансію, а на 60 філологів – взагалі лише одна пропозиція. Тож, хочете мати роботу – обирайте комп’ютерні технології або технічні чи робітничі спеціальності, – говорять експерти.

Полюють і за менеджерами. Їх виші хоч і готують багато, але не завжди фахово. Тож роботодавці кандидатам влаштовують жорсткий відбір.

Фахівці переконані, що у нас надто просто стати студентом. Наприклад, американські студенти платять удесятеро більше. Навіть якщо виграли стипендію, частково за навчання платять самі. Тож і обирають фах уважніше.



Але тих, хто хоче просто отримати не знання, а диплом – платне навчання не відлякує. Майже половина абітурієнтів вступає на контракт. Тож, щоб вони таки зробили правильний вибір, потрібно їм у цьому допомогти. До речі, багато фахівців з вищою освітою згодом здобувають робітничі спеціальності. На курсах у центрах зайнятості таких – половина.

Тим часом, у Міністерстві освіти пішли іншим шляхом: скоротили держзамовлення на незатребувані спеціальності, а на найбільш необхідні – збільшили.

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Теги: робота, навчання, спеціальність, працевлаштування
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