Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку









Виявилося, що ціна на цю ягоду поки «кусається». Так, на Старому ринку за кілограм полуниці просять від 80 до 100 гривень. Деякі продавці зізнаються, що то ще імпортна, а хтось переконує – «наша, Закарпатська вже».



Щоправда, локацій, де на ринку продають літній смаколик, не так багато, але, незважаючи на деякі перестороги і стереотипи про вміст нітратів у ранніх ягодах, покупців вистачає.



До слова, на ринку тільки в одному місці знайшли полуницю, кілограм якої коштує 80 гривень, решта – трохи дорожча, до 100 гривень за кілограм.



Варто зазначити, що полуницю у місцевих супермаркетах почали продавати ще на початку квітня. Тоді ціни на полуничку з Іспанії коливалися від 120 до 150 гривень за кілограм.



Полуниця по 100 гривень за кілограм Полуниця по 90 гривень за кілограм Полуниця по 80 гривень за кілограм



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринках Луцька вже почали продавати першу цьогорічну полуницю. Літні ягоди – багаті вітамінами А, В та С, а ще антиоксидантами, які роблять шкіру пружною та еластичною. Тож навіть у травні люди активно купують цю смакоту, не шкодуючи грошей, хоч і дещо побоюючись "хімії". Інформаційне агентство ВолиньPost проінспектувало прилавки Центрального ринку Луцька, аби з'ясувати за скільки тут продають полуницю.Виявилося, що ціна на цю ягоду поки «кусається». Так, на Старому ринку за кілограм полуниці просять віддогривень. Деякі продавці зізнаються, що то ще імпортна, а хтось переконує – «наша, Закарпатська вже».Щоправда, локацій, де на ринку продають літній смаколик, не так багато, але, незважаючи на деякі перестороги і стереотипи про вміст нітратів у ранніх ягодах, покупців вистачає.До слова, на ринку тільки в одному місці знайшли полуницю, кілограм якої коштує 80 гривень, решта – трохи дорожча, до 100 гривень за кілограм.Варто зазначити, що полуницю у місцевих супермаркетах почали продавати ще на початку квітня. Тоді ціни на полуничку з Іспанії коливалися від 120 до 150 гривень за кілограм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію