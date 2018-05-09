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Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку

Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку
На ринках Луцька вже почали продавати першу цьогорічну полуницю. Літні ягоди – багаті вітамінами А, В та С, а ще антиоксидантами, які роблять шкіру пружною та еластичною. Тож навіть у травні люди активно купують цю смакоту, не шкодуючи грошей, хоч і дещо побоюючись "хімії".

Інформаційне агентство ВолиньPost проінспектувало прилавки Центрального ринку Луцька, аби з'ясувати за скільки тут продають полуницю.

Виявилося, що ціна на цю ягоду поки «кусається». Так, на Старому ринку за кілограм полуниці просять від 80 до 100 гривень. Деякі продавці зізнаються, що то ще імпортна, а хтось переконує – «наша, Закарпатська вже».

Щоправда, локацій, де на ринку продають літній смаколик, не так багато, але, незважаючи на деякі перестороги і стереотипи про вміст нітратів у ранніх ягодах, покупців вистачає.

До слова, на ринку тільки в одному місці знайшли полуницю, кілограм якої коштує 80 гривень, решта – трохи дорожча, до 100 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що полуницю у місцевих супермаркетах почали продавати ще на початку квітня. Тоді ціни на полуничку з Іспанії коливалися від 120 до 150 гривень за кілограм.

Полуниця по 100 гривень за кілограм
Полуниця по 100 гривень за кілограм
Полуниця по 90 гривень за кілограм
Полуниця по 90 гривень за кілограм
Полуниця по 80 гривень за кілограм
Полуниця по 80 гривень за кілограм


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Теги: Луцьк, Старий ринок, ціни, полуниця, від і до, почім, гроші
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