вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО

Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО
Реформування первинної ланки медицини добігає завершення. Підписання декларації із сімейним лікарем – звична справа для більшості, електронні рецепти тепер не викликають подив у пацієнтів.

Фахівці із досвідом роботи понад 30 років кажуть, що відійти від звичних умов праці було важко, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Молоді спеціалісти повністю підтримують зміни. Сімейний лікар Ростислав Дудік каже, що йому дуже пощастило потрапити в практичну медицину в період реформування. Задекларовані пацієнти для чоловіка, як окрема сім’я, за яку він несе особливу відповідальність.

Також лікарям до вподоби комп’ютеризація закладів охорони здоров’я. Терапевти зазначають, вести електроні картки зручніше. Головне, щоб пацієнти швидше звикли до такого формату співпраці.

Сімейні лікарі зауважують, що паперові картки поки нікуди не зникають. Усі електронні записи роздруковують і прикріплюють до них. Фахівці кажуть, зміни однозначно сприяють покращенню співпраці лікаря з пацієнтом, головне – Усім адаптуватися до новацій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медична реформа, сімейні лікарі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Лікарі тішаться, бо зарплати зросли. А пацієнти для більшості з них як були бидлом-так і лишилися. І не треба співати казок про сім'ю. Спробуйте викликати сімейного лікаря додому. Одразу ж почуєте "у мене 2 тисячі пацієнтів, я до всіх не наїжджуся, раз ви ще говорите-значить не померли, так що записуйтесь на прийом". Травмувала ногу, не могла ступити. У травматології не прийняли-ідіть до сімейного лікаря. А лікар сімейний лише через добу буде.І який сенс з того, що я можу подзвонити і отримати консультацію? Мені по телефону визначать чи це розтягнення, чи вивих, чи перелом? Люди в шоці від реформи!!! Скільки новин про те, що померли під приймальним відділенням, бо "йдіть до свого лікаря сімейного". Це не реформа, це геноцид. Не у всіх є гроші на приватну лікарню, у яку тепер теж не так легко потрапити. Бо якщо тобі болить вухо, а твій сімейний лікар дає талончик до лора через чотири дні, то терпіти не будеш - заплатиш гроші у приватній.
Відповісти
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місцеві бюджети на Волині отримали майже півтора мільйона податків
Сьогодні, 08:51
У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»
Сьогодні, 07:28
Від ускладнень кору померла дитина
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 8 травня Курс валют у Луцьку на 8 травня
Сьогодні, 09:07
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
07 травень, 20:00
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
07 травень, 19:44
У Луцьку зіткнулись три автомобілі У Луцьку зіткнулись три автомобілі
07 травень, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення
Сьогодні, 09:25
 0
До якого віку варто народити дитину і як планувати вагітність: поради луцького акушера-гінеколога
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 8 травня
Сьогодні, 09:07
 0
Унікальний проект, закрита територія та власний дитсадок: у Луцьку почали продаж квартир у ЖК клубного типу StyleUP*
Сьогодні, 09:02
 0
На подвір'я депутата Волиньради кинули вибухівку
Сьогодні, 08:59
 0
Медіа
відео
1/8