Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО





Фахівці із досвідом роботи понад 30 років кажуть, що відійт



Молоді спеціалісти повністю підтримують зміни. Сімейний лікар Ростислав Дудік каже, що йому дуже пощастило потрапити в практичну медицину в період реформування. Задекларовані пацієнти для чоловіка, як окрема сім’я, за яку він несе особливу відповідальність.



Також лікарям до вподоби комп’ютеризація закладів охорони здоров’я. Терапевти зазначають, вести електроні картки зручніше. Головне, щоб пацієнти швидше звикли до такого формату співпраці.



Сімейні лікарі зауважують, що паперові картки поки нікуди не зникають. Усі електронні записи роздруковують і прикріплюють до них. Фахівці кажуть, зміни однозначно сприяють покращенню співпраці лікаря з пацієнтом, головне – Усім адаптуватися до новацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реформування первинної ланки медицини добігає завершення. Підписання декларації із сімейним лікарем – звична справа для більшості, електронні рецепти тепер не викликають подив у пацієнтів.Фахівці із досвідом роботи понад 30 років кажуть, що відійт и від звичних умов праці було важко, - йдеться в сюжеті 12 каналу.Молоді спеціалісти повністю підтримують зміни. Сімейний лікаркаже, що йому дуже пощастило потрапити в практичну медицину в період реформування. Задекларовані пацієнти для чоловіка, як окрема сім’я, за яку він несе особливу відповідальність.Також лікарям до вподоби комп’ютеризація закладів охорони здоров’я. Терапевти зазначають, вести електроні картки зручніше. Головне, щоб пацієнти швидше звикли до такого формату співпраці.Сімейні лікарі зауважують, що паперові картки поки нікуди не зникають. Усі електронні записи роздруковують і прикріплюють до них. Фахівці кажуть, зміни однозначно сприяють покращенню співпраці лікаря з пацієнтом, головне – Усім адаптуватися до новацій.

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