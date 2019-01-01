Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
Реформування первинної ланки медицини добігає завершення. Підписання декларації із сімейним лікарем – звична справа для більшості, електронні рецепти тепер не викликають подив у пацієнтів.
Фахівці із досвідом роботи понад 30 років кажуть, що відійти від звичних умов праці було важко, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Молоді спеціалісти повністю підтримують зміни. Сімейний лікар Ростислав Дудік каже, що йому дуже пощастило потрапити в практичну медицину в період реформування. Задекларовані пацієнти для чоловіка, як окрема сім’я, за яку він несе особливу відповідальність.
Також лікарям до вподоби комп’ютеризація закладів охорони здоров’я. Терапевти зазначають, вести електроні картки зручніше. Головне, щоб пацієнти швидше звикли до такого формату співпраці.
Сімейні лікарі зауважують, що паперові картки поки нікуди не зникають. Усі електронні записи роздруковують і прикріплюють до них. Фахівці кажуть, зміни однозначно сприяють покращенню співпраці лікаря з пацієнтом, головне – Усім адаптуватися до новацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фахівці із досвідом роботи понад 30 років кажуть, що відійти від звичних умов праці було важко, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Молоді спеціалісти повністю підтримують зміни. Сімейний лікар Ростислав Дудік каже, що йому дуже пощастило потрапити в практичну медицину в період реформування. Задекларовані пацієнти для чоловіка, як окрема сім’я, за яку він несе особливу відповідальність.
Також лікарям до вподоби комп’ютеризація закладів охорони здоров’я. Терапевти зазначають, вести електроні картки зручніше. Головне, щоб пацієнти швидше звикли до такого формату співпраці.
Сімейні лікарі зауважують, що паперові картки поки нікуди не зникають. Усі електронні записи роздруковують і прикріплюють до них. Фахівці кажуть, зміни однозначно сприяють покращенню співпраці лікаря з пацієнтом, головне – Усім адаптуватися до новацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Лікарі тішаться, бо зарплати зросли. А пацієнти для більшості з них як були бидлом-так і лишилися. І не треба співати казок про сім'ю. Спробуйте викликати сімейного лікаря додому. Одразу ж почуєте "у мене 2 тисячі пацієнтів, я до всіх не наїжджуся, раз ви ще говорите-значить не померли, так що записуйтесь на прийом". Травмувала ногу, не могла ступити. У травматології не прийняли-ідіть до сімейного лікаря. А лікар сімейний лише через добу буде.І який сенс з того, що я можу подзвонити і отримати консультацію? Мені по телефону визначать чи це розтягнення, чи вивих, чи перелом? Люди в шоці від реформи!!! Скільки новин про те, що померли під приймальним відділенням, бо "йдіть до свого лікаря сімейного". Це не реформа, це геноцид. Не у всіх є гроші на приватну лікарню, у яку тепер теж не так легко потрапити. Бо якщо тобі болить вухо, а твій сімейний лікар дає талончик до лора через чотири дні, то терпіти не будеш - заплатиш гроші у приватній.
Останні новини
У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»
Сьогодні, 07:28
Від ускладнень кору померла дитина
Сьогодні, 06:31