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У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО

У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
У Камені-Каширському на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська кинули вибухівку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, випадок стався 8 травня, близько години ночі.

Зловмисники кинули на подвір’я місцевого жителя невідомий предмет, який вибухнув, попередньо - граната РГД-5. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, паркан. Ніхто з людей не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Під час огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу, ймовірно, від гранати РГД-5 та інші речові докази.

Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння. Поліція Волині здійснює всі необхідні заходу, спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО

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Теги: поліція, вибух, скандал, Бусько
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