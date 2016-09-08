Церковний конфлікт: на Рівненщині віряни зачинили у церкві священика

У селі Півче на Рівненщині виник конфлікт із священнослужителем, якого місцеві жителі зачинили в храмі.Поліцейські на місці події встановили, що після закінчення богослужіння, коли священик зачиняв двері основного приміщення храму, у коридор зайшли прихожани разом із представницею новоствореної громади та вимагали пустити їх у церкву, аби провести інвентаризацію майна. Після відмови віряни зачинилися зсередини та залишилися із священнослужителем у коридорі, - пише ГУНП у Рівненській області.Після приїзду поліцейських священнослужитель і представниця новоствореної громади вийшли, а п’ятеро вірянок так і перебували в приміщенні. Натомість конфлікт між двома релігійними громадами продовжився і триває до сьогодні.Нині поза територією храму зранку зібралися у загальному близько 80 представників з боку обох громад. На місці поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок. Зачиненими зсередини залишаються двоє прихожанок.