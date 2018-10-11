ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Сьогодні, 10:15
Розповіли про рідковживані імена, які давали хлопчикам волиняни у 2019 році.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найрідкіснішими та найоригінальнішими іменами, якими волиняни цьогоріч називали хлопчиків є такі: Ісак, Даніель, Самуїл, Абдувоход, Амір, Салахіддін, Натан, Авенір, Єфим, Єлізар, Гасан, Вільям, Ясон, Нафан, Радмір, Кевін-Адан, Емір, Дорофій, Соломон.
Дещо звичнішими, проте теж рідковживаними є на Волині цьогоріч такі імені хлопчиків, як Серафим, Платон, Лукас, Наум, Оскар, Гордій, Маркіян, Северин, Савелій, Ігнатій, Дем'ян, Рустем, Мефодій, Лаврін, Устим.
Як бачимо, в моду знову повертаються давні імена.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найрідкіснішими та найоригінальнішими іменами, якими волиняни цьогоріч називали хлопчиків є такі: Ісак, Даніель, Самуїл, Абдувоход, Амір, Салахіддін, Натан, Авенір, Єфим, Єлізар, Гасан, Вільям, Ясон, Нафан, Радмір, Кевін-Адан, Емір, Дорофій, Соломон.
Дещо звичнішими, проте теж рідковживаними є на Волині цьогоріч такі імені хлопчиків, як Серафим, Платон, Лукас, Наум, Оскар, Гордій, Маркіян, Северин, Савелій, Ігнатій, Дем'ян, Рустем, Мефодій, Лаврін, Устим.
Як бачимо, в моду знову повертаються давні імена.
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