Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО

10 червня розпочинається курортно-відпочинковий сезон на озері Світязь. Вікенд там потрібно планувати заздалегідь. Гостей регіону і місцевих запрошують на оновлену набережну, яка вже зовсім скоро буде працювати на повну.



Олександра Савченка.







Директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька зазначила, що цього сезону будуть продовжувати ту роботу, яку розпочали ще минулих років. Це – окультурення, цивілізований вигляд центрального пляжу «Світязь» та рекреаційних територій, які належать нацпарку.







На території центрального пляжу планують так само централізований вивіз твердих побутових відходів та встановлення біотуалетів.



«В попередньому році були вже частково встановлені переодягальні, парасольки, лавочки, доріжки, але цьогоріч за домовленістю із приватними підприємцями, під чиїм підпорядкуванням знаходяться прибережні території, ми уклали договори про висадку зелених насаджень, засів території травою та загальне окультурення пляжу»,– розповідає Христецька про успіхи співпраці державного підприємства із бізнесом.







Усі підприємці на пляжах вже встигли висіяти траву і озеленити територію навколо. Наразі, до того ж, облаштовують декілька нових сезонних закладів. Пообіцяли також довести до ладу магазинчики поруч і зробити їх однотипними.



«Ще не зовсім готові, але у порівнянні з минулим роком підготувалися в рази краще», - прокоментував побачене Олександр Савченко. Він додав, що рятувальні служби і ті, хто забезпечуватиме дотримання санітарно-гігієнічних норм, теж вже готові приймати відпочивальників.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вжерозпочинається курортно-відпочинковий сезон на озері Світязь. Вікенд там потрібно планувати заздалегідь. Гостей регіону і місцевих запрошують на оновлену набережну, яка вже зовсім скоро буде працювати на повну. Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося до озерної окраси мальовничого краю, аби перевірити готовність її приймати гостей із початком літа. Про результати підготовки розповідали у середу, 8 травня, на нараді за участі місцевого керівництва і голови Волинської ОДАДиректорка Шацького національного природного паркузазначила, що цього сезону будуть продовжувати ту роботу, яку розпочали ще минулих років. Це – окультурення, цивілізований вигляд центрального пляжу «Світязь» та рекреаційних територій, які належать нацпарку.На території центрального пляжу планують так само централізований вивіз твердих побутових відходів та встановлення біотуалетів.«В попередньому році були вже частково встановлені переодягальні, парасольки, лавочки, доріжки, але цьогоріч за домовленістю із приватними підприємцями, під чиїм підпорядкуванням знаходяться прибережні території, ми уклали договори про висадку зелених насаджень, засів території травою та загальне окультурення пляжу»,– розповідає Христецька про успіхи співпраці державного підприємства із бізнесом.Усі підприємці на пляжах вже встигли висіяти траву і озеленити територію навколо. Наразі, до того ж, облаштовують декілька нових сезонних закладів. Пообіцяли також довести до ладу магазинчики поруч і зробити їх однотипними.«Ще не зовсім готові, але у порівнянні з минулим роком підготувалися в рази краще», - прокоментував побачене Олександр Савченко. Він додав, що рятувальні служби і ті, хто забезпечуватиме дотримання санітарно-гігієнічних норм, теж вже готові приймати відпочивальників.

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