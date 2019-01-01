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У луцькій багатоповерхівці загорілась квартира. ВІДЕО

У луцькій багатоповерхівці загорілась квартира. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Соборності, 34, загорілась квартира.

Інцидент трапився у п'ятницю, 10 травня, близько 5:30 години.

Зі слів очевидців, загорілася квартира на останньому, дев’ятому поверсі.

Згідно із попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причини загорання поки що не встановлені.

Деталі – згодом.




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Теги: пожежа, Луцьк, Соборності
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