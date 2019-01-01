У луцькій багатоповерхівці загорілась квартира. ВІДЕО





Інцидент трапився у п'ятницю, 10 травня, близько 5:30 години.



Зі слів очевидців, загорілася квартира на останньому, дев’ятому поверсі.



Згідно із попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.



Причини загорання поки що не встановлені.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності, 34, загорілась квартира.Інцидент трапився у п'ятницю, 10 травня, близько 5:30 години.Зі слів очевидців, загорілася квартира на останньому, дев’ятому поверсі.Згідно із попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.Причини загорання поки що не встановлені.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію