У луцькій багатоповерхівці загорілась квартира. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
У Луцьку на проспекті Соборності, 34, загорілась квартира.
Інцидент трапився у п'ятницю, 10 травня, близько 5:30 години.
Зі слів очевидців, загорілася квартира на останньому, дев’ятому поверсі.
Згідно із попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.
Причини загорання поки що не встановлені.
Деталі – згодом.
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Інцидент трапився у п'ятницю, 10 травня, близько 5:30 години.
Зі слів очевидців, загорілася квартира на останньому, дев’ятому поверсі.
Згідно із попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.
Причини загорання поки що не встановлені.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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