Султана, Бернадетта, Маріта: якими рідкісними іменами на Волині називають дівчаток у 2019





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.



Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найрідкіснішими та найоригінальнішими іменами, якими волиняни цьогоріч називали дівчаток є такі: Мія, Аніта, Домініка, Амелія, Еліна, Аделіна, Бернадетта, Даніела, Еліана, Іларія, Евеліна, Елісія, Йоанна, Емма, Камілла, Мелані, Рута, Інеса, Євіка, Ельза, Емілі, Рената. Адель, Руфіна, Саманта, Іоанна, Кая, Августа.



Не менш незвичними та рідкісними є також імена Лук’яна, Еміліанна, Агнія, Елеонора, Тіна, Каталея, Сніжана, Каміла, Ріанна, Анелія, Луїза, Ніла, Маріам, Мар’яна, Орися, Лікерія, Ділара, Сесілія, Іуліанія, Римма, Устинія, Мелітина, Аделія, Султана, Жасмін, Маріта.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про рідковживані імена, які давали волиняни новонародженим дівчаткам у 2019 році.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запитЯк свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найрідкіснішими та найоригінальнішими іменами, якими волиняни цьогоріч називали дівчаток є такі: Мія, Аніта, Домініка, Амелія, Еліна, Аделіна, Бернадетта, Даніела, Еліана, Іларія, Евеліна, Елісія, Йоанна, Емма, Камілла, Мелані, Рута, Інеса, Євіка, Ельза, Емілі, Рената. Адель, Руфіна, Саманта, Іоанна, Кая, Августа.Не менш незвичними та рідкісними є також імена Лук’яна, Еміліанна, Агнія, Елеонора, Тіна, Каталея, Сніжана, Каміла, Ріанна, Анелія, Луїза, Ніла, Маріам, Мар’яна, Орися, Лікерія, Ділара, Сесілія, Іуліанія, Римма, Устинія, Мелітина, Аделія, Султана, Жасмін, Маріта.

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