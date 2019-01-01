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Султана, Бернадетта, Маріта: якими рідкісними іменами на Волині називають дівчаток у 2019

Султана, Бернадетта, Маріта: якими рідкісними іменами на Волині називають дівчаток у 2019
Розповіли про рідковживані імена, які давали волиняни новонародженим дівчаткам у 2019 році.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.

Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найрідкіснішими та найоригінальнішими іменами, якими волиняни цьогоріч називали дівчаток є такі: Мія, Аніта, Домініка, Амелія, Еліна, Аделіна, Бернадетта, Даніела, Еліана, Іларія, Евеліна, Елісія, Йоанна, Емма, Камілла, Мелані, Рута, Інеса, Євіка, Ельза, Емілі, Рената. Адель, Руфіна, Саманта, Іоанна, Кая, Августа.

Не менш незвичними та рідкісними є також імена Лук’яна, Еміліанна, Агнія, Елеонора, Тіна, Каталея, Сніжана, Каміла, Ріанна, Анелія, Луїза, Ніла, Маріам, Мар’яна, Орися, Лікерія, Ділара, Сесілія, Іуліанія, Римма, Устинія, Мелітина, Аделія, Султана, Жасмін, Маріта.

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Теги: імена, Волинь
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