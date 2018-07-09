Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку





Про це розповів радник голови Волинської ОДА з питань будівництва Валерій Криворог під час інспекції Шацьких озер на чолі із Олександром Савченком на предмет готовності до туристичного сезону.



Криворог розповів, що озеро Світязь в останні роки – надто перенавантажене туристами, а цьогоріч їх очікують ще більше, ніж раніше. Тому варто подбати про окрасу нашого краю і забезпечити туристам гідний відпочинок європейського рівня не тільки на славнозвісному озері, а й показати, що Шацький край багатий і на інші, не менш привабливі і достойні місця для відпочинку.



Поруч із озером Люцимер незабаром планують розпочати будівництво нової дороги, яка йде так званим, «Польським шляхом» через Шацьк і прямує на Ратне. Чомусь саме нею ведуть навігатори іноземних туристів, які рухаються до Світязю. Кажуть, що коли приїздять сюди і бачать це озеро з його інфраструктурою, то мають дещо неприємні враження та розчарування. Місцева влада хоче уникнути такого першого хибного враження про свій край і створити поблизу Люцимера не гірший відпочинковий пункт, ніж



Впорядковувати стан озера планують уже цього року перед початком сезону. Перш за все – розчистять чагарники і трохи окультурять територію.



Коли справа вже дійде до основних робіт із, так званої євротрансформації Люцимера, то будуть стартувати із вирішення найголовнішої проблеми – перенесення водовідвідної канави на інший бік дороги. Потім встановлять підпірну стінку, засиплять болото, перевезуть землю і зроблять нормальний пляж, такий, як біля озера Світязь. Враховуючи будівництво дороги поруч, передбачають також пішохідну зону.



Водовідвідна канава поблизу озера Люцимер



Бентежним фактом можна назвати розташування високовольтних конструкцій поруч, але стверджують, що все буде зроблено згідно з чинними нормами.



Валерій Криворог каже, що на проект гроші є: «За результатами півріччя і після експертної перевірки плану знайдемо і решту суми на початок будівництва». Початковою сумою називають 20 мільйонів, але передбачають, що все обійдеться дорожче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нову відпочинкову зону планують облаштувати поблизу озера Люцимер, яке знаходиться приблизно за 15 кілометрів від Світязю, на дорозі Шацьк – Ратне, де саме планують розпочинати роботи із будівництва нової траси.Про це розповів радник голови Волинської ОДА з питань будівництвапід час інспекції Шацьких озер на чолі ізна предмет готовності до туристичного сезону.Криворог розповів, що озеро Світязь в останні роки – надто перенавантажене туристами, а цьогоріч їх очікують ще більше, ніж раніше. Тому варто подбати про окрасу нашого краю і забезпечити туристам гідний відпочинок європейського рівня не тільки на славнозвісному озері, а й показати, що Шацький край багатий і на інші, не менш привабливі і достойні місця для відпочинку.Поруч із озером Люцимер незабаром планують розпочати будівництво нової дороги, яка йде так званим, «Польським шляхом» через Шацьк і прямує на Ратне. Чомусь саме нею ведуть навігатори іноземних туристів, які рухаються до Світязю. Кажуть, що коли приїздять сюди і бачать це озеро з його інфраструктурою, то мають дещо неприємні враження та розчарування. Місцева влада хоче уникнути такого першого хибного враження про свій край і створити поблизу Люцимера не гірший відпочинковий пункт, ніж оновлена набережна Впорядковувати стан озера планують уже цього року перед початком сезону. Перш за все – розчистять чагарники і трохи окультурять територію.Коли справа вже дійде до основних робіт із, так званої євротрансформації Люцимера, то будуть стартувати із вирішення найголовнішої проблеми – перенесення водовідвідної канави на інший бік дороги. Потім встановлять підпірну стінку, засиплять болото, перевезуть землю і зроблять нормальний пляж, такий, як біля озера Світязь. Враховуючи будівництво дороги поруч, передбачають також пішохідну зону.Бентежним фактом можна назвати розташування високовольтних конструкцій поруч, але стверджують, що все буде зроблено згідно з чинними нормами.Валерій Криворог каже, що на проект гроші є: «За результатами півріччя і після експертної перевірки плану знайдемо і решту суми на початок будівництва». Початковою сумою називають 20 мільйонів, але передбачають, що все обійдеться дорожче.

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