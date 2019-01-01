Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію

У поліції перевіряють версію батьків 24-річного хлопця, який, з приводу особи, яка, на їхнє переконання, нанесла їхньому синові смертельні удари.Про цеповідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області.Нагадаємо, батьки 24-річногоіз села Губин Перший Горохівського району розповіли, що уночі напередодні смерті їнього сина біля сільського клубу сталася бійка, від наслідків якої хлопець і помер. За словами батьків померлого, бійка відбулася через суперечку з парубками із сусідньої Сенкевичівки, аУ поліції ж розповіли, що слідство поліції Волині не залишає поза увагою жодну інформацію, пов’язану із розслідуванням. І наразі слідчі перевіряють версію батьків.Відомо, що призначили судмедекспертизу тіла, проводять допити очевидців, слідчі експерименти і одночасні допити.Також слідчі не відкидають у разі необхідності і можливість проведення перевірки показань свідків за допомогою поліграфа.До того ж, поліцейські звертаються до громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана із протиправними діями щодо померлого 24-річного Миколи Кривчука, невідкладно повідомити за номером «102» або звернутися у слідче відділення Горохівського відділу поліції.