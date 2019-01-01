Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію
Сьогодні, 16:15
У поліції перевіряють версію батьків 24-річного хлопця, який помер вранці 29 квітня після дискотеки у селі на Горохівщині, з приводу особи, яка, на їхнє переконання, нанесла їхньому синові смертельні удари.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області.
Нагадаємо, батьки 24-річного Миколи Кривчука із села Губин Перший Горохівського району розповіли, що уночі напередодні смерті їнього сина біля сільського клубу сталася бійка, від наслідків якої хлопець і помер. За словами батьків померлого, бійка відбулася через суперечку з парубками із сусідньої Сенкевичівки, а смертельні удари синові наніс Артур Кліментович, від рук якого постраждало вже декілька людей.
У поліції ж розповіли, що слідство поліції Волині не залишає поза увагою жодну інформацію, пов’язану із розслідуванням. І наразі слідчі перевіряють версію батьків.
Відомо, що призначили судмедекспертизу тіла, проводять допити очевидців, слідчі експерименти і одночасні допити.
Також слідчі не відкидають у разі необхідності і можливість проведення перевірки показань свідків за допомогою поліграфа.
До того ж, поліцейські звертаються до громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана із протиправними діями щодо померлого 24-річного Миколи Кривчука, невідкладно повідомити за номером «102» або звернутися у слідче відділення Горохівського відділу поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області.
Нагадаємо, батьки 24-річного Миколи Кривчука із села Губин Перший Горохівського району розповіли, що уночі напередодні смерті їнього сина біля сільського клубу сталася бійка, від наслідків якої хлопець і помер. За словами батьків померлого, бійка відбулася через суперечку з парубками із сусідньої Сенкевичівки, а смертельні удари синові наніс Артур Кліментович, від рук якого постраждало вже декілька людей.
У поліції ж розповіли, що слідство поліції Волині не залишає поза увагою жодну інформацію, пов’язану із розслідуванням. І наразі слідчі перевіряють версію батьків.
Відомо, що призначили судмедекспертизу тіла, проводять допити очевидців, слідчі експерименти і одночасні допити.
Також слідчі не відкидають у разі необхідності і можливість проведення перевірки показань свідків за допомогою поліграфа.
До того ж, поліцейські звертаються до громадян, котрим відома будь-яка інформація, пов’язана із протиправними діями щодо померлого 24-річного Миколи Кривчука, невідкладно повідомити за номером «102» або звернутися у слідче відділення Горохівського відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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