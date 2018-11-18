вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»

Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»
Президент України Петро Порошенко присвоїв головному спеціалісту відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимиру Неводнічику звання «Заслужений лісівник України».

Відповідний указ Глава держави підписав 4 травня, повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Такими званнями Президент удостоїв декількох лісівників України. Утім, представник Волині - лише один.

Довідково:

Володимир Неводнічик - уродженець с. Межисить Ратнівщини все своє життя присвятив лісові. Закінчив Кременецький лісний технікум, вищу лісівничу освіту здобув у Брянському лісівничому виші. Повернувся у рідні краї, працював на різних роботах і посадах, пройшов усі щаблі кар’єрного росту. Був і лісничим, і директором лісгоспу, вже майже сімнадцять років – головний спеціаліст провідного відділу управління. Авторитетна і поважна людина, професіонал, архітектор волинських лісів, патріотична особистість.

До того ж, громадський діяч – очолює профспілкову організацію Волинського ОУЛМГ, авторитетний член Товариства лісівників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Неводнічик, звання, лісівник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Сьогодні, 20:50
Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»
Сьогодні, 20:27
«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*
Сьогодні, 20:10
Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest
Сьогодні, 20:00
Партнер Полякової у «Танцях з зірками» одружився з дівчиною з Волині
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Президент нагородив тракториста та доярку з Волині Президент нагородив тракториста та доярку з Волині
18 листопад, 2018, 16:38
Порошенко присвоїв почесне звання директору спортшколи з Волині Порошенко присвоїв почесне звання директору спортшколи з Волині
09 вересень, 2018, 15:22
Волиняни отримали нагороди від Порошенка Волиняни отримали нагороди від Порошенка
25 серпень, 2018, 09:27
Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО
29 липень, 2018, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Сьогодні, 20:50
 0
Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»
Сьогодні, 20:27
 0
«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*
Сьогодні, 20:10
 0
Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest
Сьогодні, 20:00
 0
Партнер Полякової у «Танцях з зірками» одружився з дівчиною з Волині
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8