Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»

Президент України Петро Порошенко присвоїв головному спеціалісту відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимиру Неводнічику звання «Заслужений лісівник України».Відповідний указ Глава держави підписав 4 травня, повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Такими званнями Президент удостоїв декількох лісівників України. Утім, представник Волині - лише один.Володимир Неводнічик - уродженець с. Межисить Ратнівщини все своє життя присвятив лісові. Закінчив Кременецький лісний технікум, вищу лісівничу освіту здобув у Брянському лісівничому виші. Повернувся у рідні краї, працював на різних роботах і посадах, пройшов усі щаблі кар’єрного росту. Був і лісничим, і директором лісгоспу, вже майже сімнадцять років – головний спеціаліст провідного відділу управління. Авторитетна і поважна людина, професіонал, архітектор волинських лісів, патріотична особистість.До того ж, громадський діяч – очолює профспілкову організацію Волинського ОУЛМГ, авторитетний член Товариства лісівників України.