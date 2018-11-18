Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»
Сьогодні, 20:27
Президент України Петро Порошенко присвоїв головному спеціалісту відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимиру Неводнічику звання «Заслужений лісівник України».
Відповідний указ Глава держави підписав 4 травня, повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Такими званнями Президент удостоїв декількох лісівників України. Утім, представник Волині - лише один.
Довідково:
Володимир Неводнічик - уродженець с. Межисить Ратнівщини все своє життя присвятив лісові. Закінчив Кременецький лісний технікум, вищу лісівничу освіту здобув у Брянському лісівничому виші. Повернувся у рідні краї, працював на різних роботах і посадах, пройшов усі щаблі кар’єрного росту. Був і лісничим, і директором лісгоспу, вже майже сімнадцять років – головний спеціаліст провідного відділу управління. Авторитетна і поважна людина, професіонал, архітектор волинських лісів, патріотична особистість.
До того ж, громадський діяч – очолює профспілкову організацію Волинського ОУЛМГ, авторитетний член Товариства лісівників України.
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Відповідний указ Глава держави підписав 4 травня, повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Такими званнями Президент удостоїв декількох лісівників України. Утім, представник Волині - лише один.
Довідково:
Володимир Неводнічик - уродженець с. Межисить Ратнівщини все своє життя присвятив лісові. Закінчив Кременецький лісний технікум, вищу лісівничу освіту здобув у Брянському лісівничому виші. Повернувся у рідні краї, працював на різних роботах і посадах, пройшов усі щаблі кар’єрного росту. Був і лісничим, і директором лісгоспу, вже майже сімнадцять років – головний спеціаліст провідного відділу управління. Авторитетна і поважна людина, професіонал, архітектор волинських лісів, патріотична особистість.
До того ж, громадський діяч – очолює профспілкову організацію Волинського ОУЛМГ, авторитетний член Товариства лісівників України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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