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Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками

Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками
У Володимирі-Волинському луцькі нацгвардійці затримали підозрілого чоловіка зі зброєю і наркотиками.

Інцидент трапився увечері, 10 травня, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" на своїй сторінці у Facebook.

Так, у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, та холодну зброю.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками
Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками

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Теги: наркотики, зброя
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