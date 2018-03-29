Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками





Інцидент трапився увечері, 10 травня, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" на своїй сторінці у Facebook.



Так, у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, та холодну зброю.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському луцькі нацгвардійці затримали підозрілого чоловіка зі зброєю і наркотиками.Інцидент трапився увечері, 10 травня, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" на своїй сторінці у Facebook.Так, у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, та холодну зброю.На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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