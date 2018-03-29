Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками
Сьогодні, 13:11
У Володимирі-Волинському луцькі нацгвардійці затримали підозрілого чоловіка зі зброєю і наркотиками.
Інцидент трапився увечері, 10 травня, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" на своїй сторінці у Facebook.
Так, у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, та холодну зброю.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився увечері, 10 травня, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" на своїй сторінці у Facebook.
Так, у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, та холодну зброю.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина зловили зі зброєю та наркотиками
Сьогодні, 13:11
У замку Любарта стартував Lutsk Food Fest: що і за скільки пропонують скуштувати. ФОТО
Сьогодні, 13:04
Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше
Сьогодні, 12:46
«Після гомика піти в туалет, то ти вмираєш», – вчителька етики у львівській школі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:44
У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів
Сьогодні, 12:19