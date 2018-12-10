У Луцьку завершився чемпіонат міста з кікбоксингу. ВІДЕО





Одинадцятирічний Олег Никитюк спортом займається з дошкільного віку. У цьому двобої Олег здобув перемогу, - йдеться в сюжеті



Хлопець каже, що для нього це не був складний поєдинок, у боротьбі він застосовує свою тактику.



- Я привіз 6 дітей, є досвідчені і ті, хто вперше пробують себе в цьому виді. Діти сидять з телефонами, не хочуть займатися, а ми всебічно їх залучаємо до занять спортом, щоб розвивалися не лише в кікбоксингу, — розповів тренер збірної Львівської області Денис Ненчук.



На змаганнях були розділи: фул-контакт, лоу-кік і лайт-контакт.



Перший – дозволяються усі удари вище пояса, лоу – дозволену удари нижче поясу ногами по бедру.



Лайт-контакт розрахований на спортсменів, які хочуть показати свої технічні можливості, швидко працюють, але сильних ударів бити не можна.



Участь у змагання взяли біля сотні спортсменів від 10 років і старше, — каже організатор Андрій Подвальний, приїхали бійці зі Львова, Рівного та Волинської області.



Докладніше про чемпіонат і переможців — у сюжеті.





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