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Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину

Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину
Ретросвітлину з унікальним видом на будинок Кронштейнів (зараз у цій будівлі розташований медичний коледж) у мережі опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Знімком вона поділилась на своїй сторінці у facebook.

У коментарях під дописом історик зазначала, що на фото видно вивіску на будівлі, однак її важко розгледіти.

Окрім того, користувачі соцмережі активно обговорюють немовірний декор фасадів будинків.

Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину
Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину

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Теги: ретрофото, Луцьк, площа
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