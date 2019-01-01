Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину

Тетяна Яцечко-Блаженко.



Знімком вона поділилась на своїй сторінці у



У коментарях під дописом історик зазначала, що на фото видно вивіску на будівлі, однак її важко розгледіти.



Окрім того, користувачі соцмережі активно обговорюють немовірний декор фасадів будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ретросвітлину з унікальним видом на будинок Кронштейнів (зараз у цій будівлі розташований медичний коледж) у мережі опублікувала волинська краєзнавицяЗнімком вона поділилась на своїй сторінці у facebook У коментарях під дописом історик зазначала, що на фото видно вивіску на будівлі, однак її важко розгледіти.Окрім того, користувачі соцмережі активно обговорюють немовірний декор фасадів будинків.

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