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Помер атовець з Луцька

Помер атовець з Луцька
Учора, 12 травня, перестало битися серце атовця з Луцька Андрія Яковенка. Воїна здолала онкохвороба.

Побратим і товариш Андрія Яковенка Адам Горбатюк розповів, що у 2015 році вони в один день поїхали на Схід. Андрій Яковенко був водієм у зоні бойових дій, вивозив важку підбиту техніку – танки, бронетранспортери.

На жаль, у ніч на 12 травня важка недуга здолала чоловіка. У нього залишився син-четвертокласник.

Похоронять Андрія Яковенка у селі Лаврів Луцького району сьогодні, 13 травня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.

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Теги: Андрій Яковенко, АТО, смерть, Луцьк, Адам Горбатюк
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