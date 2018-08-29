Помер атовець з Луцька

Учора, 12 травня, перестало битися серце атовця з Луцька. Воїна здолала онкохвороба.Побратим і товариш Андрія Яковенкарозповів, що у 2015 році вони в один день поїхали на Схід. Андрій Яковенко був водієм у зоні бойових дій, вивозив важку підбиту техніку – танки, бронетранспортери.На жаль, у ніч на 12 травня важка недуга здолала чоловіка. У нього залишився син-четвертокласник.Похоронять Андрія Яковенка у селі Лаврів Луцького району сьогодні, 13 травня.висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.