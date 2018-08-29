Помер атовець з Луцька
Сьогодні, 10:03
Учора, 12 травня, перестало битися серце атовця з Луцька Андрія Яковенка. Воїна здолала онкохвороба.
Побратим і товариш Андрія Яковенка Адам Горбатюк розповів, що у 2015 році вони в один день поїхали на Схід. Андрій Яковенко був водієм у зоні бойових дій, вивозив важку підбиту техніку – танки, бронетранспортери.
На жаль, у ніч на 12 травня важка недуга здолала чоловіка. У нього залишився син-четвертокласник.
Похоронять Андрія Яковенка у селі Лаврів Луцького району сьогодні, 13 травня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Побратим і товариш Андрія Яковенка Адам Горбатюк розповів, що у 2015 році вони в один день поїхали на Схід. Андрій Яковенко був водієм у зоні бойових дій, вивозив важку підбиту техніку – танки, бронетранспортери.
На жаль, у ніч на 12 травня важка недуга здолала чоловіка. У нього залишився син-четвертокласник.
Похоронять Андрія Яковенка у селі Лаврів Луцького району сьогодні, 13 травня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки
Сьогодні, 10:11
У Луцьку «ПортCity» влаштовує Велодень*
Сьогодні, 10:10
Помер атовець з Луцька
Сьогодні, 10:03
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:59