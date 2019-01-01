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Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки

Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Луцька фотографка Ірина Кабанова поділилася світлинами чарівного нічого міста.

Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

На світлинах можна розгледіти міст через проспект Перемоги, залізничний вокзал, проспект Волі.

"Вогні нічного міста". Воно чарівне без людей. Тихе, ніби закинута гавань. Яскраве, немов інший всесвіт", - підписала фотографії Ірина Кабанова.
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки

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Теги: нічне місто, Луцьк
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