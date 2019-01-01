Магія нічного міста на світлинах луцької фотографки
Сьогодні, 20:51
Луцька фотографка Ірина Кабанова поділилася світлинами чарівного нічого міста.
Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах можна розгледіти міст через проспект Перемоги, залізничний вокзал, проспект Волі.
"Вогні нічного міста". Воно чарівне без людей. Тихе, ніби закинута гавань. Яскраве, немов інший всесвіт", - підписала фотографії Ірина Кабанова.
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Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах можна розгледіти міст через проспект Перемоги, залізничний вокзал, проспект Волі.
"Вогні нічного міста". Воно чарівне без людей. Тихе, ніби закинута гавань. Яскраве, немов інший всесвіт", - підписала фотографії Ірина Кабанова.
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