Чоловіка, який жорстоко побив жінку на березі Стиру, взяли під варту
Сьогодні, 17:32
29-річного уродженця села Романів Луцького району, який жорстоко побив жінку і залишив на березі Стиру, взяли під варту.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року чоловік жорстоко побив потерпілу на березі річки Стир, де її непритомною згодом знайшли перехожі.
Правоохоронці запевняють, що докладали максимум зусиль задля встановлення особи потерпілої, яку було доставлено у лікарню, і ще більше – задля затримання її кривдника.
Завдяки скоординованим прокурорами діям працівників поліції невдовзі зловмисника затримали.
Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року чоловік жорстоко побив потерпілу на березі річки Стир, де її непритомною згодом знайшли перехожі.
Правоохоронці запевняють, що докладали максимум зусиль задля встановлення особи потерпілої, яку було доставлено у лікарню, і ще більше – задля затримання її кривдника.
Завдяки скоординованим прокурорами діям працівників поліції невдовзі зловмисника затримали.
Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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