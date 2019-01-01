Чоловіка, який жорстоко побив жінку на березі Стиру, взяли під варту





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.



Нагадаємо,



Правоохоронці запевняють, що докладали максимум зусиль задля встановлення особи потерпілої, яку було доставлено у лікарню, і ще більше – задля затримання її кривдника.



Завдяки скоординованим прокурорами діям працівників поліції невдовзі зловмисника затримали.



Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річного уродженця села Романів Луцького району, який жорстоко побив жінку і залишив на березі Стиру, взяли під варту.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року чоловік жорстоко побив потерпілу на березі річки Стир , де її непритомною згодом знайшли перехожі.Правоохоронці запевняють, що докладали максимум зусиль задля встановлення особи потерпілої, яку було доставлено у лікарню, і ще більше – задля затримання її кривдника.Завдяки скоординованим прокурорами діям працівників поліції невдовзі зловмисника затримали.Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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