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Чоловіка, який жорстоко побив жінку на березі Стиру, взяли під варту

Чоловіка, який жорстоко побив жінку на березі Стиру, взяли під варту
29-річного уродженця села Романів Луцького району, який жорстоко побив жінку і залишив на березі Стиру, взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Нагадаємо, увечері 5 травня 2019 року чоловік жорстоко побив потерпілу на березі річки Стир, де її непритомною згодом знайшли перехожі.

Правоохоронці запевняють, що докладали максимум зусиль задля встановлення особи потерпілої, яку було доставлено у лікарню, і ще більше – задля затримання її кривдника.

Завдяки скоординованим прокурорами діям працівників поліції невдовзі зловмисника затримали.

Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Теги: Стир, побиття, Луцьк
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