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У Луцьку горе-паркувальників оштрафували на майже 200 000 гривень

У Луцьку горе-паркувальників оштрафували на майже 200 000 гривень
У Луцьку розповіли про роботу перших інспекторів з паркування.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у місті розробили 10 маршрутів, які охоплюють 27 вулиць та проспектів, якими рухаються інспектори. 17 квітня розпочали роботу перші три інспектори з паркування, які в основному працюють на центральних вулицях Луцька – Богдана Хмельницького, Ковельська, Станіславського, Глушець, Кривий Вал, Градний Узвіз, Винниченка, Волі та інших.

«На сайті Луцькради діє окремий сервіс, де безпосередньо особа, яку притягнули до відповідальності, може ознайомитися з матеріалами справи», - зауважила Сиротинська.

За час роботи інспектори виписали 451 постанову на горе-паркувальників і наклали штрафів на 172 965 гривень. Із цієї суми порушники вже сплатили майже 50 тисяч гривень.

«Ми готуємо ще 7 інспекторів, які будуть діяти до 1 вересня на території Луцька. Адже, як показала практика, ряд водіїв, які отримали постанови, уже так не паркуються», - додала посадовиця.


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Теги: паркування, Луцьк, штраф, Юлія Сиротинська
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