У Луцьку горе-паркувальників оштрафували на майже 200 000 гривень
Сьогодні, 09:11
У Луцьку розповіли про роботу перших інспекторів з паркування.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у місті розробили 10 маршрутів, які охоплюють 27 вулиць та проспектів, якими рухаються інспектори. 17 квітня розпочали роботу перші три інспектори з паркування, які в основному працюють на центральних вулицях Луцька – Богдана Хмельницького, Ковельська, Станіславського, Глушець, Кривий Вал, Градний Узвіз, Винниченка, Волі та інших.
«На сайті Луцькради діє окремий сервіс, де безпосередньо особа, яку притягнули до відповідальності, може ознайомитися з матеріалами справи», - зауважила Сиротинська.
За час роботи інспектори виписали 451 постанову на горе-паркувальників і наклали штрафів на 172 965 гривень. Із цієї суми порушники вже сплатили майже 50 тисяч гривень.
«Ми готуємо ще 7 інспекторів, які будуть діяти до 1 вересня на території Луцька. Адже, як показала практика, ряд водіїв, які отримали постанови, уже так не паркуються», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у місті розробили 10 маршрутів, які охоплюють 27 вулиць та проспектів, якими рухаються інспектори. 17 квітня розпочали роботу перші три інспектори з паркування, які в основному працюють на центральних вулицях Луцька – Богдана Хмельницького, Ковельська, Станіславського, Глушець, Кривий Вал, Градний Узвіз, Винниченка, Волі та інших.
«На сайті Луцькради діє окремий сервіс, де безпосередньо особа, яку притягнули до відповідальності, може ознайомитися з матеріалами справи», - зауважила Сиротинська.
За час роботи інспектори виписали 451 постанову на горе-паркувальників і наклали штрафів на 172 965 гривень. Із цієї суми порушники вже сплатили майже 50 тисяч гривень.
«Ми готуємо ще 7 інспекторів, які будуть діяти до 1 вересня на території Луцька. Адже, як показала практика, ряд водіїв, які отримали постанови, уже так не паркуються», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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