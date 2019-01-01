«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:18
Депутат обласної ради Анатолій Грицюк поцікавився у прокурора Волинської області, чому відбулося вбивство у луцькому СІЗО. Зокрема, чи не було це «усуненням» якогось кримінального авторитета.
Про це йшлося сьогодні, 16 травня, під час сесії Волиньради.
На це питання прокурор Волині Віктор Швидкий відповів, що це вбивство – звичайні розбірки між співкамерниками.
«Ніякого кримінального авторитета ніхто не вбивав. Просто розборки між собою», - сказав Швидкий.
Нагадаємо, у ніч на 7 травня у луцькому СІЗО помер чоловік. Як стало відомо згодом, його вбив співкамерник-волинянин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 16 травня, під час сесії Волиньради.
На це питання прокурор Волині Віктор Швидкий відповів, що це вбивство – звичайні розбірки між співкамерниками.
«Ніякого кримінального авторитета ніхто не вбивав. Просто розборки між собою», - сказав Швидкий.
Нагадаємо, у ніч на 7 травня у луцькому СІЗО помер чоловік. Як стало відомо згодом, його вбив співкамерник-волинянин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
Сьогодні, 13:37
6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 13:29
«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:18
Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО
Сьогодні, 13:00
«Це не означає, що я лежу на пляжі, ходжу горами чи ковиряюся в носі», – Палиця про перебування за кордоном
Сьогодні, 12:54