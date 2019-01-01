«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО

Депутат обласної радипоцікавився у прокурора Волинської області, чому відбулося вбивство у луцькому СІЗО. Зокрема, чи не було це «усуненням» якогось кримінального авторитета.Про це йшлося сьогодні, 16 травня, під час сесії Волиньради.На це питання прокурор Волинівідповів, що це вбивство – звичайні розбірки між співкамерниками.«Ніякого кримінального авторитета ніхто не вбивав. Просто розборки між собою», - сказав Швидкий.Нагадаємо, у ніч на 7 травня у. Як стало відомо згодом,