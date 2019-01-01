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«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО

«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО
Депутат обласної ради Анатолій Грицюк поцікавився у прокурора Волинської області, чому відбулося вбивство у луцькому СІЗО. Зокрема, чи не було це «усуненням» якогось кримінального авторитета.

Про це йшлося сьогодні, 16 травня, під час сесії Волиньради.

На це питання прокурор Волині Віктор Швидкий відповів, що це вбивство – звичайні розбірки між співкамерниками.

«Ніякого кримінального авторитета ніхто не вбивав. Просто розборки між собою», - сказав Швидкий.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня у луцькому СІЗО помер чоловік. Як стало відомо згодом, його вбив співкамерник-волинянин.

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Теги: вбивство, СІЗО, Луцьк, облрада
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