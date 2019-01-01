У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок





Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо,



Під час заходу кошти спрямували для купівлі сучасного діагностичного лабораторного аналізатора, який вже використовується для обстеження важкохворих у онкогематологічному відділенні Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.



Цьогоріч вирішили продовжити започатковану справу і наприкінці травня провести у Луцьку другий молитовний сніданок Волині.



Сьогодні ж, 16 травня, відбулося засідання робочої групи з підготовки до проведення цього заходу. Розпочали роботу учасники зустрічі зі спільної молитви.



Представники Волинської Ради Церков висловили свою точку зору щодо минулорічного заходу. Усі вони залишилися задоволеними тим, як відбувся перший молитовний сніданок Волині. Цьогоріч захід пропонують провести 31 травня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.



До участі у молитовному сніданку запросять народних депутатів України, представників релігійних організацій, меценатів, бізнесменів, науковців, медиків, педагогів, родини загиблих учасників АТО, прийомні родини, представників будинків сімейного типу, дітей-сиріт, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.



Під час молитовного сніданку запланований збір коштів на придбання обладнання для Волинського обласного перинатального центру.



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