вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок

У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок
У Луцьку наприкінці травня запланували вдруге провести молитовний сніданок.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, торік близько 200 посадовців, бізнесменів, політиків, духівників, громадських активістів, атовців та інших гостей зібралися на перший на Волині молитовний сніданок.

Під час заходу кошти спрямували для купівлі сучасного діагностичного лабораторного аналізатора, який вже використовується для обстеження важкохворих у онкогематологічному відділенні Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.

Цьогоріч вирішили продовжити започатковану справу і наприкінці травня провести у Луцьку другий молитовний сніданок Волині.

Сьогодні ж, 16 травня, відбулося засідання робочої групи з підготовки до проведення цього заходу. Розпочали роботу учасники зустрічі зі спільної молитви.

Представники Волинської Ради Церков висловили свою точку зору щодо минулорічного заходу. Усі вони залишилися задоволеними тим, як відбувся перший молитовний сніданок Волині. Цьогоріч захід пропонують провести 31 травня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.

До участі у молитовному сніданку запросять народних депутатів України, представників релігійних організацій, меценатів, бізнесменів, науковців, медиків, педагогів, родини загиблих учасників АТО, прийомні родини, представників будинків сімейного типу, дітей-сиріт, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Під час молитовного сніданку запланований збір коштів на придбання обладнання для Волинського обласного перинатального центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молитовний сніданок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Важкохворому хлопчику з Волині зібрали 11 тисяч гривень на лікування під час концерту
Сьогодні, 16:00
Колектив компанії WEST AUTO HUB вбрався у вишиванки*
Сьогодні, 15:57
У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок
Сьогодні, 15:40
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Помер колишній міський голова Луцька Помер колишній міський голова Луцька
Сьогодні, 16:05
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні, 14:04
«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО «Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:52
 0
«До мене на зустріч ніколи не потрапите, бо я Вас зневажаю», – Палиця до депутата
Сьогодні, 16:35
 0
Пішла на шкільний автобус і зникла: на Волині розшукують школярку. ФОТО
Сьогодні, 16:27
 0
На Рівненщині гадюка вкусила 4-річного хлопчика
Сьогодні, 16:09
 0
Помер колишній міський голова Луцька
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8