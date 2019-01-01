У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada
Сьогодні, 17:02
У Луцьку поблизу стадіону «Авангард» зіткнулись два автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась близько 16:50 17 травня.
Попередньо обійшлось без потерпілих.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась близько 16:50 17 травня.
Попередньо обійшлось без потерпілих.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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