У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія трапилась близько 16:50 17 травня.



Попередньо обійшлось без потерпілих.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



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