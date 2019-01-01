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У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada

У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada
У Луцьку поблизу стадіону «Авангард» зіткнулись два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась близько 16:50 17 травня.

Попередньо обійшлось без потерпілих.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada
У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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