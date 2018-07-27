Голова однієї з найуспішніших громад на Волині йде з посади
Сьогодні, 17:10
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб йде з посади.
Відповідну інформацію вона підтвердила Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою.
На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року. За неї віддали свої голоси близько 80% виборців. За цей час Княгининівська громада стала однієї з найуспішніших на Волині.
Однак Олена Твердохліб написала заяву на звільнення у четвер, 16 травня.
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Відповідну інформацію вона підтвердила Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою.
На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року. За неї віддали свої голоси близько 80% виборців. За цей час Княгининівська громада стала однієї з найуспішніших на Волині.
Однак Олена Твердохліб написала заяву на звільнення у четвер, 16 травня.
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