Голова однієї з найуспішніших громад на Волині йде з посади

Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб йде з посади.Відповідну інформацію вона підтвердилаНагадаємо, Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою.На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року. За неї віддали свої голоси близько 80% виборців. За цей час Княгининівська громада стала однієї з найуспішніших на Волині.Однак Олена Твердохліб написала заяву на звільнення у четвер, 16 травня.