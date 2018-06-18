Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО
Сьогодні, 22:11
Мешканці декількох мікрорайонів міста повідомляють, що у Луцьку пройшов сильний град.
Зокрема, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, град розміром з квасолину випав у мікрорайоні ЛПЗ.
А користувачі facebook публікують фотографії граду, який випав у мікрорайоні цукрового заводу.
Люди нарікають, що через негоду не буде врожаю, адже градом побило всю розсаду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, град розміром з квасолину випав у мікрорайоні ЛПЗ.
А користувачі facebook публікують фотографії граду, який випав у мікрорайоні цукрового заводу.
Люди нарікають, що через негоду не буде врожаю, адже градом побило всю розсаду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 22:56
Заступник голови Волиньради одружився. ФОТО
Сьогодні, 22:41
Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО
Сьогодні, 22:11
«Він особливий»: розповіли історію кота, який з Луцька пройшов 300 кілометрів до монастиря. ВІДЕО
Сьогодні, 21:52
«Це не творчість, це – історія»: атовець з Волині створив більше сотні портретів побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21