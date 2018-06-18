Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО





Зокрема, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, град розміром з квасолину випав у мікрорайоні ЛПЗ.



А користувачі facebook публікують фотографії граду, який випав у мікрорайоні цукрового заводу.



Люди нарікають, що через негоду не буде врожаю, адже градом побило всю розсаду.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці декількох мікрорайонів міста повідомляють, що у Луцьку пройшов сильний град.Зокрема, як повідомили, град розміром з квасолину випав у мікрорайоні ЛПЗ.А користувачі facebook публікують фотографії граду, який випав у мікрорайоні цукрового заводу.Люди нарікають, що через негоду не буде врожаю, адже градом побило всю розсаду.

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