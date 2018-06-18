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Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО

Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО
Мешканці декількох мікрорайонів міста повідомляють, що у Луцьку пройшов сильний град.

Зокрема, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, град розміром з квасолину випав у мікрорайоні ЛПЗ.

А користувачі facebook публікують фотографії граду, який випав у мікрорайоні цукрового заводу.

Люди нарікають, що через негоду не буде врожаю, адже градом побило всю розсаду.

Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО

Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО

Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО

Розміром з квасолину – Луцьк «накрив» сильний град. ФОТО



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Теги: град, Луцьк
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