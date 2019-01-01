Реабілітолог луцького «Проліску» зламав ногу дівчинці з ДЦП

Під час курсу реабілітації у «Проліску» шестирічній дитині із ДЦП зламали ногу. Мама стверджує, що її доньці не надали належної медичної допомоги і відмовляються оплачувати лікування.Пророзповіла мама травмованоїЖінка розповідає, що зранку 10 квітня вона привезла свою маленьку доньку, яка є інвалідом першої групи, до центру комплексної реабілітації «Пролісок», як це робить зазвичай. Цього дня за розкладом у дівчинки мали бути масаж і лікувальна фізкультура, то ж жінка спокійно лишила доньку з вихователями у кімнаті.«Близько 12 години до мене зателефонував реабілітолог «Проліску»і сказав, що під час заняття у ніжці дитини щось хруснуло. Попросив щоб я швидше приїхала та забрала дитину, аби відвезти в лікарню і зробити знімок ноги», – розповідає дівчинки Ольга.Вона запевняє, що коли зайшла в кабінет, то лікар почав їй пояснювати, що сам не зрозумів, що трапилося: «В нозі щось хруснуло, що я аж підпригнув», – переповідає Ольга слова Станіслава Ладана.Жінка каже, що замість того щоб віднести її доньку до медкабінету, оглянути та надати першу допомогу, Ладан лишив її лежати у групі на маті. Коли Ольга приїхала, то її донька дуже плакала, а ніжка опухла.«Я відразу забрала дитину і завезла в дитячу поліклініку на вулиці Чорновола. Лікар ортопед оглянув її і сказав, що мабуть Станіслав перестарався», – розповідає жінка. Тоді її із донькою направили в обласну лікарню. Там Анастасії зробили знімок і констатували закритий перелом ноги зі зміщенням. Наклали гіпс.Мамі пояснили, що зараз доньку краще забрати додому, а операцію на зламану ніжку зроблять орієнтовно через місяць чи півтора.Ольга Фіркович розповіла, що звернулася до реабілітолога Ладана з проханням допомогти матеріально, так як вона виховує доньку самостійно, тож для неї це важко. Станіслав не відмовився і відразу передав їй 1500 гривень, згодом цього виявилося мало і він перерахував жінці ще 5 тисяч на карту, а зараз, коли Ольга знову просить кошти, він звинувачує її у вимаганні.Виконувач обов’язків директора державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Пролісок»розповів, що, коли трапилася ця ситуація, то жінка жодних претензій не мала ні до Ладана, ні до інших присутніх під час процедур. А, на переконання Бачинського, жінка шантажує лікаря і вимагає гроші.«Станіслав Ладан працює з Анастасією вже більше року, навіть додому до неї приїздив, а дівчинка – дуже важка. Від самого народження не ходить і має ламкі кісточки – остеопороз, окрім цього, ще багато вад. Мама щодня привозила Анастасію до нас з самого ранку і лишала на 5 годин, сама жінка не бувала на заняттях з нею жодного разу. От і цього дня Станіслав, як зазвичай, робив їй масаж і десь надто сильно натиснув», – каже Володимир Бачинський. Чоловік додає, що реабілітолог визнає свою провину і ніяким чином не намагається її зняти, тим паче, що жінка відразу заявила в присутності лікарів: «Я до вас жодних претензій не маю», – цитує Ольгу.Бачинський каже, що під час цієї розмови були й інші фахівці, які зможуть підтвердити, що жінка так говорила.Очільник «Проліску» стверджує, що зі сторони Ольги зараз відбувається шантаж. «Спочатку було півтори тисячі, потім 5, а тепер вже їй потрібно 20 тисяч, до того ж строк Станіславу вона дала всього один день на те, аби він скинув таку суму. Ладан працює у нас на півставки і не відмовлявся оплачувати лікування, але ж де гарантія, що він перерахує ці двадцять, а вона потім не захоче ще сорок?» – каже Володимир Бачинський.Станіслав Ладан не перерахував Ользі двадцять тисяч гривень, що вона вимагала, в свою чергу жінка пішла до поліції і написала заяву.Вона звинувачує Станіслава Ладана у необережному завданні тяжкого тілесного ушкодження її доньці. росить порушити проти нього кримінальне провадження за статтею 128 КК України. Санкція статті передбачає покарання громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років. Якщо провину доведуть, можливе також обмеженням волі на строк до двох років.Зрештою, у всіх тонкощах ситуації тепер розбиратиметься поліція.