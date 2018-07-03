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Знайшли лучанина, який зник після перетину кордону з Польщею

Знайшли лучанина, який зник після перетину кордону з Польщею
Волинські поліцейські розшукали лучанина Володимира Кіпеню, який в'їхав до України з Польщі та зник.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 12 травня чоловік на власному автомобілі Opel Vivaro білого кольору перетнув кордон Республіки Польща та в’їхав на територію України. Однак додому не повернувся, з рідними на зв'язок не виходив.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі ж відомо, що чоловіка розшукали на наступний день після того, як отримали заяву про його зникнення. Протиправних дій щодо нього не скоювали.

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Теги: Володимир Кіпеня, зникнення, розшук, Луцьк
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