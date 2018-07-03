Знайшли лучанина, який зник після перетину кордону з Польщею
Сьогодні, 13:27
Волинські поліцейські розшукали лучанина Володимира Кіпеню, який в'їхав до України з Польщі та зник.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 12 травня чоловік на власному автомобілі Opel Vivaro білого кольору перетнув кордон Республіки Польща та в’їхав на територію України. Однак додому не повернувся, з рідними на зв'язок не виходив.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі ж відомо, що чоловіка розшукали на наступний день після того, як отримали заяву про його зникнення. Протиправних дій щодо нього не скоювали.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 12 травня чоловік на власному автомобілі Opel Vivaro білого кольору перетнув кордон Республіки Польща та в’їхав на територію України. Однак додому не повернувся, з рідними на зв'язок не виходив.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі ж відомо, що чоловіка розшукали на наступний день після того, як отримали заяву про його зникнення. Протиправних дій щодо нього не скоювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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