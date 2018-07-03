Знайшли лучанина, який зник після перетину кордону з Польщею

Волинські поліцейські розшукали лучанина Володимира Кіпеню, який в'їхав до України з Польщі та зник.Про цеповідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 12 травня чоловік на власному автомобілі Opel Vivaro білого кольору, з рідними на зв'язок не виходив.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.Наразі ж відомо, що чоловіка розшукали на наступний день після того, як отримали заяву про його зникнення. Протиправних дій щодо нього не скоювали.