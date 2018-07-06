Повідомили, кого інкогніто привезли до Луцького зоопарку і як почуваються нові мешканці





Про це Людмила Денисенко.



Нагадаємо, у минулий четвер, 16 травня, директорка зоопарку повідомила у Facebook, що у їхньому закладі – «День коробок»: підкинули кількох котів, а згодом привезли й нових тваринок. Тоді лучанам пропонували відгадати, хто ж це буде: «Сьогодні-коробка за коробкою. Але друга, - набагато приємніша. Друзі з КиївЗоо. Хто приїхав до Луцька?», - з інтригою писала директорка зоопарку у соцмережі.



Вона розповіла, що у з в'язку із реконструкцією зоопарку у Києві із столиці до них відправили двох макак лапундерів, маму і доньку.



Зараз тваринки знаходяться на карантині, але почуваються добре. До них навіть вже можна навідатися і познайомитися ближче, щоправда, поки тільки через скло.



«Звикають до нових умов і наглядачів зоопарку. В подальшому плануємо привезти ще й хлопчика для них»,– розповіла Людмила.



Головне фото – ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня до Луцького зоопарку приїхали макаки лапундери або ж свинохвості макаки. Працівники зоопарку інформацію «шифрували», бо хотіли, щоб тваринки спершу адаптувалися до життя у нових умовах, а вже тоді про них дізналися.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директорка Луцького зоопаркуНагадаємо, у минулий четвер, 16 травня, директорка зоопарку повідомила у Facebook, що у їхньому закладі – «День коробок»: підкинули кількох котів, а згодом привезли й нових тваринок. Тоді лучанам пропонували відгадати, хто ж це буде: «Сьогодні-коробка за коробкою. Але друга, - набагато приємніша. Друзі з КиївЗоо. Хто приїхав до Луцька?», - з інтригою писала директорка зоопарку у соцмережі.Вона розповіла, що у з в'язку із реконструкцією зоопарку у Києві із столиці до них відправили двох макак лапундерів, маму і доньку.Зараз тваринки знаходяться на карантині, але почуваються добре. До них навіть вже можна навідатися і познайомитися ближче, щоправда, поки тільки через скло.«Звикають до нових умов і наглядачів зоопарку. В подальшому плануємо привезти ще й хлопчика для них»,– розповіла Людмила.

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