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Повідомили, кого інкогніто привезли до Луцького зоопарку і як почуваються нові мешканці

Повідомили, кого інкогніто привезли до Луцького зоопарку і як почуваються нові мешканці
Минулого тижня до Луцького зоопарку приїхали макаки лапундери або ж свинохвості макаки. Працівники зоопарку інформацію «шифрували», бо хотіли, щоб тваринки спершу адаптувалися до життя у нових умовах, а вже тоді про них дізналися.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

Нагадаємо, у минулий четвер, 16 травня, директорка зоопарку повідомила у Facebook, що у їхньому закладі – «День коробок»: підкинули кількох котів, а згодом привезли й нових тваринок. Тоді лучанам пропонували відгадати, хто ж це буде: «Сьогодні-коробка за коробкою. Але друга, - набагато приємніша. Друзі з КиївЗоо. Хто приїхав до Луцька?», - з інтригою писала директорка зоопарку у соцмережі.

Вона розповіла, що у з в'язку із реконструкцією зоопарку у Києві із столиці до них відправили двох макак лапундерів, маму і доньку.

Зараз тваринки знаходяться на карантині, але почуваються добре. До них навіть вже можна навідатися і познайомитися ближче, щоправда, поки тільки через скло.

«Звикають до нових умов і наглядачів зоопарку. В подальшому плануємо привезти ще й хлопчика для них»,– розповіла Людмила.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Зоопарк, Луцьк, тварини, макаки, поповнення
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