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У Луцьку чоловік впав під тролейбус

У Луцьку чоловік впав під тролейбус
У Луцьку на проспекті Відродження чоловік випадково впав під тролейбус. Інцидент трапився приблизно опівдні 21 травня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Розповіли, що чоловік 1957 року народження випадково впав під тролейбус. На місце події приїхали поліцейські та «швидка», але тілесних ушкоджень у чоловіка не виявили.

Чоловік мав ознаки сп'яніння. Претензій до водія тролейбуса у нього не було.

Фото ілюстративне.

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Теги: тролейбус, Луцьк
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