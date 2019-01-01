У Луцьку чоловік впав під тролейбус





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.



Розповіли, що чоловік 1957 року народження випадково впав під тролейбус. На місце події приїхали поліцейські та «швидка», але тілесних ушкоджень у чоловіка не виявили.



Чоловік мав ознаки сп'яніння. Претензій до водія тролейбуса у нього не було.



Фото ілюстративне.

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