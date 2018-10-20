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У Луцьку перекриватимуть дорогу через хресний хід УПЦ (МП)

У Луцьку перекриватимуть дорогу через хресний хід УПЦ (МП)
Завтра, 22 травня, о 16:00 відбудеться хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) у Луцьку. Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.

У зв’язку із цим поліцейські призупинятимуть рух транспорту відповідно до того, як рухатиметься колона, за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Окрім того, Пустовіт доручив управлінню патрульної поліції у Волинській області забезпечити громадський порядок та супровід колони під час хресного ходу.

Нагадаємо, біля пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю, що на вулиці Богдана Хмельницького, відбудеться молебень до покровителя міста Луцька.

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Теги: хресний хід, перекриття, дорога, Луцьк, УПЦ (МП)
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