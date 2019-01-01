Вже завтра у Луцьку можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 12:23
У Луцьку на розгляд виконавчого комітету міської ради винесуть проект рішення про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах.
Виконком для вирішення питання щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках у міськраді зберуть вже завтра, 23 травня.
У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках здорожчає з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Виконком для вирішення питання щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках у міськраді зберуть вже завтра, 23 травня.
У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках здорожчає з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А якість послуги покращеця? За що 6 грн платити? Що на ходу розвалюється
Останні новини
Вже завтра у Луцьку можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 12:23
Щоб не заважало фотографуватися: від «фішки» міста на Волині забрали смітник і дошку оголошень
Сьогодні, 12:11
«StrikeCity» має вигідну пропозицію для любителів боулінгу*
Сьогодні, 11:52
«Ми непогано рвонули в останні роки», – уролог Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 11:36