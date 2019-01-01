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Вже завтра у Луцьку можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках

Вже завтра у Луцьку можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку на розгляд виконавчого комітету міської ради винесуть проект рішення про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах.

Виконком для вирішення питання щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках у міськраді зберуть вже завтра, 23 травня.

У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках здорожчає з 5-ти до 6-ти гривень.

Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.


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Теги: проїзд, вартість, Луцьк, маршрутки, виконком
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