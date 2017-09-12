Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі
Сьогодні, 12:45
Повідомили про підозру чоловікові, який вдерся до подвір’я депутата Волиньради у Камені-Каширському і, погрожуючи зброєю, намагався викрасти його авто.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради, що мешкає у Камені-Каширському, проник невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена».
Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району. Його затримали.
«Окрім цього, в ході досудового розслідування поліцейські вилучили у зловмисника два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.
За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, окрім того, 8 травня Камені-Каширському на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська кинули гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради, що мешкає у Камені-Каширському, проник невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена».
Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району. Його затримали.
«Окрім цього, в ході досудового розслідування поліцейські вилучили у зловмисника два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.
За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, окрім того, 8 травня Камені-Каширському на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська кинули гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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