Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі

Повідомили про підозру чоловікові, який вдерся до подвір’я депутата Волиньради у Камені-Каширському і, погрожуючи зброєю, намагався викрасти його авто.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради, що мешкає у Камені-Каширському,. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена».Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району.«Окрім цього, в ході досудового розслідування поліцейські вилучили у зловмисника два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в областіДосудові розслідування тривають.Нагадаємо, окрім того, 8 травня Камені-Каширському на подвір’я депутата Волинської обласної ради. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.