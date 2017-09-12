вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі

Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі
Повідомили про підозру чоловікові, який вдерся до подвір’я депутата Волиньради у Камені-Каширському і, погрожуючи зброєю, намагався викрасти його авто.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради, що мешкає у Камені-Каширському, проник невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена».

Менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району. Його затримали.

«Окрім цього, в ході досудового розслідування поліцейські вилучили у зловмисника два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, окрім того, 8 травня Камені-Каширському на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська кинули гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: депутат, погрози, Камінь-Каширський, Анатолій Бусько
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Волинянин представлятиме Зеленського в уряді
Сьогодні, 13:08
Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі
Сьогодні, 12:45
Волинські медики розповіли, де «живе» сальмонела та як уникнути неприємної хвороби
Сьогодні, 12:40
Вже завтра у Луцьку можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради Затримали чоловіка, який зі зброєю намагався викрасти автомобіль депутата Волиньради
20 травень, 17:27
Волинський депутат заявив про погрози Волинський депутат заявив про погрози
12 вересень, 2017, 21:57
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
20 травень, 12:50
На Волині не можуть визначити, яке місто очолить новостворений район області На Волині не можуть визначити, яке місто очолить новостворений район області
18 травень, 21:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
Сьогодні, 14:03
 0
Кінотеатр «PremierCity» запрошує на прем’єри фантастичних історій*
Сьогодні, 13:50
 0
Гастрономічні фішки: чим варто поласувати на Світязі
Сьогодні, 13:38
 0
Волинянка жила з 10-кілограмовою «бомбою» всередині, яка таки розірвалася. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8