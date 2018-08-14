Порятунок від літньої спеки: чи поставлять у Луцьку вуличні душі

Розповіли, чи з'являться цьогоріч на вулицях Луцька так звані водяні завіси, котрі минулого року рятували лучан і гостей міста від спеки.Про це у коментарірозповів директор департаменту ЖКГЗа словами Юрія Крася, влітку знову планують розмістити кілька водяних завіс, адже торік ці конструкції отримали чимало схвальних відгуків.Попередньо їх хочуть поставити на Театральному майдані, площі Злуки, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки."Напевно, змінювати вигляд завіс ми не будемо. Вони залишаться такими ж", - додав посадовець.