вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порятунок від літньої спеки: чи поставлять у Луцьку вуличні душі

Порятунок від літньої спеки: чи поставлять у Луцьку вуличні душі
Розповіли, чи з'являться цьогоріч на вулицях Луцька так звані водяні завіси, котрі минулого року рятували лучан і гостей міста від спеки.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку

За словами Юрія Крася, влітку знову планують розмістити кілька водяних завіс, адже торік ці конструкції отримали чимало схвальних відгуків.

Попередньо їх хочуть поставити на Театральному майдані, площі Злуки, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

"Напевно, змінювати вигляд завіс ми не будемо. Вони залишаться такими ж", - додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вуличні душі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
Сьогодні, 14:52
Лучанам покажуть кінострічку польського режисера
Сьогодні, 14:37
Порятунок від літньої спеки: чи поставлять у Луцьку вуличні душі
Сьогодні, 14:16
Супрун зруйнувала міф про вакцинацію проти кору для дорослих
Сьогодні, 14:08
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
14 серпень, 2018, 17:30
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку «Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
10 серпень, 2018, 15:35
У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево
Сьогодні, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево
Сьогодні, 15:19
 0
Під виглядом псевдокастингу у серіал «Школа» шахраї викрадають персональні дані користувачів
Сьогодні, 15:18
 0
У Ковелі провели надскладну операцію жінці з ішемічним інсультом
Сьогодні, 15:07
 0
У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8