Порятунок від літньої спеки: чи поставлять у Луцьку вуличні душі
Сьогодні, 14:16
Розповіли, чи з'являться цьогоріч на вулицях Луцька так звані водяні завіси, котрі минулого року рятували лучан і гостей міста від спеки.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
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За словами Юрія Крася, влітку знову планують розмістити кілька водяних завіс, адже торік ці конструкції отримали чимало схвальних відгуків.
Попередньо їх хочуть поставити на Театральному майдані, площі Злуки, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
"Напевно, змінювати вигляд завіс ми не будемо. Вони залишаться такими ж", - додав посадовець.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
За словами Юрія Крася, влітку знову планують розмістити кілька водяних завіс, адже торік ці конструкції отримали чимало схвальних відгуків.
Попередньо їх хочуть поставити на Театральному майдані, площі Злуки, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
"Напевно, змінювати вигляд завіс ми не будемо. Вони залишаться такими ж", - додав посадовець.
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