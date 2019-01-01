Сім'я з Луцька зняла кліп у «Волинській Голландії». ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Сім'я з Луцька зняла кліп у локації, де відбувався масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія».
Про це повідомляє прес-служба Рух Реформації на Волині.
Відомо, що зняли кліп на виконаний українською переклад англійської пісні Peace in Christ християнської виконавиці Маккенни Гікссон.
Трирічна дівчинка з Луцька Луїза дуже полюбила американську версію цієї пісні. Постійно її слухала. Тому батьки вирішили зробити переклад. Пісня настільки сподобалась усім дітям цієї сім'ї, що вирішили виконати її усі разом. Так, як старші вже мали досвід у професійних зйомках та працювали у студії, процес підготовки був вже відомим.
Найменші учасники Луїза (3р.) та її братик Арсен (5р.) справились навідмінно. Пошук локації, яка б відповідала настрою пісні зайняв чимало часу, але коли знайшли інформацію про фестиваль тюльпанів на сайті «Лілілайн», то відразу зрозуміли, що це саме те місце.
Власник компанії Олександр Подзідзей люб'язно дав свою згоду на проведення відеозйомок. Тож у розпорядженні сім'ї було ціле поле тюльпанів.
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Про це повідомляє прес-служба Рух Реформації на Волині.
Відомо, що зняли кліп на виконаний українською переклад англійської пісні Peace in Christ християнської виконавиці Маккенни Гікссон.
Трирічна дівчинка з Луцька Луїза дуже полюбила американську версію цієї пісні. Постійно її слухала. Тому батьки вирішили зробити переклад. Пісня настільки сподобалась усім дітям цієї сім'ї, що вирішили виконати її усі разом. Так, як старші вже мали досвід у професійних зйомках та працювали у студії, процес підготовки був вже відомим.
Найменші учасники Луїза (3р.) та її братик Арсен (5р.) справились навідмінно. Пошук локації, яка б відповідала настрою пісні зайняв чимало часу, але коли знайшли інформацію про фестиваль тюльпанів на сайті «Лілілайн», то відразу зрозуміли, що це саме те місце.
Власник компанії Олександр Подзідзей люб'язно дав свою згоду на проведення відеозйомок. Тож у розпорядженні сім'ї було ціле поле тюльпанів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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