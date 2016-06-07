Маленькі луцькі гімнастки на міжнародному турнірі завоювали усі золоті медалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
Вихованки луцької школи гімнастики віком від 3 до 9 років за один вікенд підкорили Львів та Київ.
8 травня у Львові дівчатка позмагались на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики: команда у складі п'яти гімнасток, які виступали у різних вікових категоріях, завоювала усі п'ять золотих медалей, повідомила «Таблоїду Волині» головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».
«Золото» у Львові здобули:
- Злата Красневич
- Ліза Дацишина
- Саша Семенюк
- Настя Курбан
- Софія Рачкова (2015 р.н., наймолодша учениця луцької школи гімнастики)
Паралельно 8 і 9 травня інша частина команди у більшому складі підкорювала столицю України.
Золоті нагороди вибороли:
- Уляна Савчук
- Таня Татарин
- Єва Коршикова
- Діана Кролік
- Настя Питель
«Срібло» взяла у Києві Вероніка Курач.
Бронзові нагороди здобули
- Аня Потур
- Ліза Лучко
Четверте місце посіли:
- Злата Тополюк
- Уляна Токарчук
- Уляна Мартинюк
Крім того, за участь і прагнення до перемоги у школі гімнастики «Принцеса» відзначили:
- Сашу Тополюк
- Емму Коршикову
- Лізу Татарин
У «Принцесі» зазначили, що за 2018-19 тренувальний рік дівчата привезли 54 золотих нагороди і кубки з різних куточків України з міжнародних та всеукраїнських змагань.
«Наразі готуємось до змагань в Одесі, а літом на нас чекають спортивні збори. Художня гімнастика – надзвичайно складний вид спорту, але з правильно організованою командою тренерів, учнів та батьків наша справа – це одне задоволення», – додала головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».
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8 травня у Львові дівчатка позмагались на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики: команда у складі п'яти гімнасток, які виступали у різних вікових категоріях, завоювала усі п'ять золотих медалей, повідомила «Таблоїду Волині» головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».
«Золото» у Львові здобули:
- Злата Красневич
- Ліза Дацишина
- Саша Семенюк
- Настя Курбан
- Софія Рачкова (2015 р.н., наймолодша учениця луцької школи гімнастики)
Паралельно 8 і 9 травня інша частина команди у більшому складі підкорювала столицю України.
Золоті нагороди вибороли:
- Уляна Савчук
- Таня Татарин
- Єва Коршикова
- Діана Кролік
- Настя Питель
«Срібло» взяла у Києві Вероніка Курач.
Бронзові нагороди здобули
- Аня Потур
- Ліза Лучко
Четверте місце посіли:
- Злата Тополюк
- Уляна Токарчук
- Уляна Мартинюк
Крім того, за участь і прагнення до перемоги у школі гімнастики «Принцеса» відзначили:
- Сашу Тополюк
- Емму Коршикову
- Лізу Татарин
У «Принцесі» зазначили, що за 2018-19 тренувальний рік дівчата привезли 54 золотих нагороди і кубки з різних куточків України з міжнародних та всеукраїнських змагань.
«Наразі готуємось до змагань в Одесі, а літом на нас чекають спортивні збори. Художня гімнастика – надзвичайно складний вид спорту, але з правильно організованою командою тренерів, учнів та батьків наша справа – це одне задоволення», – додала головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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