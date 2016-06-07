Маленькі луцькі гімнастки на міжнародному турнірі завоювали усі золоті медалі. ФОТО. ВІДЕО





8 травня у Львові дівчатка позмагались на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики: команда у складі п'яти гімнасток, які виступали у різних вікових категоріях, завоювала усі п'ять золотих медалей, повідомила



«Золото» у Львові здобули:



- Злата Красневич

- Ліза Дацишина

- Саша Семенюк

- Настя Курбан

- Софія Рачкова (2015 р.н., наймолодша учениця луцької школи гімнастики)



Паралельно 8 і 9 травня інша частина команди у більшому складі підкорювала столицю України.



Золоті нагороди вибороли:



- Уляна Савчук

- Таня Татарин

- Єва Коршикова

- Діана Кролік

- Настя Питель



«Срібло» взяла у Києві Вероніка Курач.



Бронзові нагороди здобули



- Аня Потур

- Ліза Лучко



Четверте місце посіли:



- Злата Тополюк

- Уляна Токарчук

- Уляна Мартинюк



Крім того, за участь і прагнення до перемоги у школі гімнастики «Принцеса» відзначили:



- Сашу Тополюк

- Емму Коршикову

- Лізу Татарин



У «Принцесі» зазначили, що за 2018-19 тренувальний рік дівчата привезли 54 золотих нагороди і кубки з різних куточків України з міжнародних та всеукраїнських змагань.



«Наразі готуємось до змагань в Одесі, а літом на нас чекають спортивні збори. Художня гімнастика – надзвичайно складний вид спорту, але з правильно організованою командою тренерів, учнів та батьків наша справа – це одне задоволення», – додала головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованки луцької школи гімнастики віком від 3 до 9 років за один вікенд підкорили Львів та Київ.8 травня у Львові дівчатка позмагались на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики: команда у складі п'яти гімнасток, які виступали у різних вікових категоріях, завоювала усі п'ять золотих медалей, повідомила «Таблоїду Волині» головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».«Золото» у Львові здобули:(2015 р.н., наймолодша учениця луцької школи гімнастики)Паралельно 8 і 9 травня інша частина команди у більшому складі підкорювала столицю України.Золоті нагороди вибороли:«Срібло» взяла у КиєвіБронзові нагороди здобулиЧетверте місце посіли:Крім того, за участь і прагнення до перемоги у школі гімнастики «Принцеса» відзначили:У «Принцесі» зазначили, що за 2018-19 тренувальний рік дівчата привезли 54 золотих нагороди і кубки з різних куточків України з міжнародних та всеукраїнських змагань.«Наразі готуємось до змагань в Одесі, а літом на нас чекають спортивні збори. Художня гімнастика – надзвичайно складний вид спорту, але з правильно організованою командою тренерів, учнів та батьків наша справа – це одне задоволення», – додала головна тренерка школи гімнастики «Принцеса».

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